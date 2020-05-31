نشوب حريق ضخم فى مصنع كتان بقرية شبرا ملس بالغربية

الغربية - محمد طارق

اندلع منذ قليل، حريق ضخم في مصنع كتان بقرية شبراملس، التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء وجاري السيطرة على الحريق.

تلقى مدير أمن الغربية، اللواء محمود حمزة، إخطارًا من مأمور مركز زفتى العقيد محمد شبل، بورود إشارة لشرطة النجدة بنشوب حريق هائل في مصنع للكتان بقرية شبرا ملس، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لإخماد النيران قبل أن تمتد للمنطقة المجاورة ، وتم تحرير محضر بالواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفي سياق متصل، تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق شب في مدخنة أحد المطاعم الشهيرة بميدان الشون التابع لدائرة ثان المحلة في محافظة الغربية .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية ، إخطارا من الرائد أحمد عبد الشافي رئيس مباحث قسم ثان المحلة بورود بلاغات من الأهالي تفيد بنشوب حريق في مدخنة إحدى المطاعم الشهيرة ، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى موقع الحادث وتم إخماد ألسنة النيران قبل امتدادها للأماكن المجاورة ،دون وقوع أي إصابات ،وتم تحرر محضر بالواقعة وأتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالغربية ، سيطرت على حريق نشب في مزرعة مواشي بقرية كفر حجازي التابعة لدائرة مركز المحلة الكبرى في محافظة الغربية، وذلك إثر حدوث ماس كهربائي.