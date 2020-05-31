اليوم السابع
Ads
الأحد، 31 مايو 2020 01:28 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

ندوات رقمية وبث حى.. سوق السفر العربى يبحث مستقبل السياحة بعد كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 01:26 م
ندوات رقمية وبث حى.. سوق السفر العربى يبحث مستقبل السياحة بعد كورونا مستقبل السفر بعد كورونا
كتبت آمال رسلان 

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن المنظمون لسوق السفر العربي الذى سينطلق افتراضيا غدا الأول من شهر يونيو عن جدول اعماله، حيث  تقدم رؤى حصرية وتتطرق بشكلٍ موسع إلى تأثير جائحة كوفيد-19 على الجولات والأنشطة السياحية ومناطق الجذب السياحي، وسيسلط الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي الضوء على المتغيرات التي تطرأ على صناعة السياحة في هذا الوقت، الذي يشهد تنامي دور وكالات السفر عبر الإنترنت، كما سيناقش مرحلة التعافي من أزمة كوفيد-19 وتأثيرها على منظمي الرحلات ومناطق الجذب السياحي في منطقة الشرق الأوسط. 
 
وعلى مدى ثلاثة أيام متتالية، سيشهد الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي إطلاق ندوات رقمية شاملة، وجلسات حوارية عبر البث الحي، واجتماعات الطاولة المستديرة، وجلسات تسريع التواصل والاجتماعات الثنائية، بالإضافة إلى تسهيل الاتصالات الجديدة، وتوفير مجموعة واسعة من فرص الأعمال عبر الإنترنت. 
 
وسيتناول المتخصصون والخبراء في هذه الصناعة من خلال أربع جلسات متقدمة تبث مباشرةً على الهواء كل يوم، مجموعة من المواضيع الرئيسة بما في ذلك استراتيجيات السياحة للمستقبل، رؤية الفنادق لمرحلة ما بعد كوفيد- 19، مرونة القطاع السياحي، بالإضافة إلى نظرة معمقة عن صناعة الطيران واستكشاف تكنولوجيا السفر الناشئة وأبرز اتجاهات الاستدامة، وغيرها من المواضيع الأخرى ذات الصلة.
 
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط: "إن الجولات والأنشطة السياحية ومعالم الجذب السياحي هي جزء لا يتجزأ من صناعة السفر والسياحة، وتعد حالياً ثالث أكبر وأسرع قطاع نمواً في هذه الصناعة. ولكن على الرغم من ذلك، تواجه الشركات العاملة في هذا القطاع تحديات رئيسية تتمثل في التقنيات الجديدة والابتكار، لذا فهي تحتاج اليوم أكثر من أي وقتٍ مضى، إلى الدعم كي تتكيف من الطلبات الجديدة للمسافرين على المستويين المحلي والعالمي".

 


كورونا

سوق السفر العربى

السياحة

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

محافظ الوادى الجديد يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.64 ٪

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

الإندبندنت: كيف أصبح محمد صلاح فخر مصر ونجم ليفربول الذهبي "صور"

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الشهادة الإعدادية فى مطروح بنسبة نجاح 96,7%

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

البرلمان يعلن إصابة عيد هيكل نائب المرج بفيروس كورونا

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

شعبة المعادن الثمينة تلزم زوار محال بيع الذهب بارتداء الكمامات بدءاً من غد

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الأوقاف تعلن إنتاج كمامة قطن قابلة للغسيل وإعادة الاستخدام

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

الصحة: تكليف أطباء الزمالة والتكليف القدامى والجدد للعمل بمستشفيات العزل

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

صور.. محافظ مطروح يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 96,7%

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة بداية الأسبوع

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

عودة خدمات الأحوال المدنية والجوازات والفيش والمرور.. غدا

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

إغلاق كل مراكز اختبار كورونا فى لوس أنجلوس عقب موجة الاحتجاجات العنيفة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

سى إن إن: فرض حظر التجول فى 25 مدينة أمريكية عقب الاحتجاجات ضد الشرطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة