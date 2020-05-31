اليوم السابع
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ميشيل بارنييه يحذر لندن من عدم تتفيذ تعهداتها بشأن بريكست

الأحد، 31 مايو 2020 05:13 م
ميشيل بارنييه يحذر لندن من عدم تتفيذ تعهداتها بشأن بريكست ميشيل بارنييه
كتب : أحمد علوى

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قال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي حول بريكست ميشيل بارنييه، في مقابلة مع صحيفة تايمز البريطانية اليوم الأحد، أن "الوقت ينفد"، محذرا المملكة المتحدة من أنه "لن يكون هناك إتفاق" إذا تراجعت لندن عن مواقفها السابقة، وذلك قبل أسبوع على حسم مصير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال بارنييه قبيل استئناف المفاوضات: "المملكة المتحدة تراجعت خطوة الى الوراء، خطوتين الى الوراء، ثلاث خطوات الى الوراء من الالتزامات التي قطعتها في الأصل".

واضاف المفاوض الأوروبي: "نتذكر جيداً النص الذي تفاوضنا عليه مع بوريس جونسون ونريد فقط احترامه حرفيا. وإلا فلن يكون هناك اتفاق".

وخرجت المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي رسميًا في 31 يناير الماضى، لكن القواعد الأوروبية لا تزال سارية على أراضيها خلال الفترة الانتقالية التي تستمر حتى ديسمبر، وهي مهلة ضرورية للتوصل إلى اتفاق تجاري بين الطرفين.

ومن المتوقع أن تستأنف المحادثات الثلاثاء بعد جولة مفاوضات سابقة جرت منتصف مايو، بدون إحراز أي تقدم. وحذر بارنييه من أن "الوقت ينفد"، إذ يجب تقديم طلب تمديد لهذه الفترة الانتقالية قبل الأول من يوليو.

لكن لندن لم تبد أي مرونة واكد المفاوض البريطاني ديفيد فروست الأربعاء أن لا مجال لتمديد المفاوضات إلى ما بعد نهاية ديسمبر، حتى لو واجهت خطر احتمال "عدم التوصل إلى اتفاق" مدمر بالنسبة للإقتصاد.

ويمثل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بالنسبة لبارنييه "خسارة للطرفين"، ولكن "إذا لم نتوصل إلى اتفاق، فسيكون لذلك عواقب أكثر تضاف إلى تلك الوخيمة الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد"، داعيا إلى تحمل "المسؤولية المشتركة" بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة.

 


لندن

بريكست

الاتحاد الاوروبى

اخار العالم

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