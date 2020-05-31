بكين (أ ش أ)

قررت شركة ميتسوبيشى موتورز (الصين) المحدودة، سحب 5094 سيارة فى الصين، بسبب مخاوف بشأن قوة لحام ذارع التحكم السفلى المعلقة بالجهة اليمنى الأمامية، وذكرت مصلحة الدولة الصينية لتنظيم السوق (أعلى هيئة مراقبة جودة) - فى بيان اليوم الأحد، أن أعمال السحب، التى من المقرر أن تبدأ أول أغسطس القادم، تشمل سيارات (باجيرو) المستوردة المصنعة بين 14 أكتوبر 2016 و25 نوفمبر 2017.