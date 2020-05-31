وأضافت البيان أن عدم كفاءة قوة اللحام بذراع التحكم السفلى المعلقة بالجهة اليمنى الأمامية، قد يؤدى إلى الفشل فى التوجيه، ما يزيد من خطر التعرض لإصابة أو حادث لكل من السائق ومستخدمي الطريق الآخرين.

وتعهدت الشركة بفحص جميع المركبات التي سيتم سحبها واستبدال الأجزاء المعيبة مجانا.