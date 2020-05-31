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موقع سودانى: نزوح 2000 مواطن بمنطقة الفشقة بسبب اعتداءات قوات إثيوبية

الأحد، 31 مايو 2020 11:40 ص
موقع سودانى: نزوح 2000 مواطن بمنطقة الفشقة بسبب اعتداءات قوات إثيوبية نازحون-صورة أرشيفية
كتب مصطفى عنبر

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تسببت الاعتداءات التي شنتها قوات الشفتة الإثيوبية بمساندة الجيش الإثيوبي على منطقة الفشقة بمحلية القريشة بولاية القضارف السودانية، في نزوح نحو ٢٠٠٠ مواطن للقرى المجاورة . وفقا لموقع أخبار السودان.

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ورسم أمين عام ديوان الزكاة بالقضارف محمد عبد الرحمن طه صورة قاتمة لأوضاع المواطنين الذين نزحوا جراء الأحداث قائلا: " غنهم يفترشون الأرض و يلتحفون السماء وبعضهم اتخذ من الاشجار ملاذ". ووصف أوضاع المواطنين بالمأساوية.

 

وقال مدير الزكاة إن العاملين بالديوان في المحلية تفقدوا ميدانياً الأسر المتضررة وقدموا لهم مساعدات عينية عاجلة . موضحا أن ديوان الزكاة بالولاية سيقف بدوره على أحوال الأسر المتضررة من أجل تقديم مزيد من الدعم لهم إلى حين عودتهم إلى قراهم وأكد ان الدعم الذي قدمه الديوان للمتضررين حتى الآن بلغ 250 الف جنيه.

 

 


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