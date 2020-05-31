موسكو تدرس إمكانية انتقال فيروس كورونا من القطط إلى البشر

كتب أحمد عرفة

ذكر موقع روسيا اليوم، أن آنا بوبوفا رئيسة هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك في روسيا، أعلنت أن مؤسستها ستدرس احتمال انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد من القطط إلى البشر، وقالت رئيسة هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك في روسيا: "أظهرت المنشورات الصينية الأولى أنه لا يمكن أن تنتقل العدوى من الحيوانات الأليفة. لكن الموضوع خاضع للدراسة. وسنقوم بدراسته".



وأشارت رئيسة هيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك في روسيا إلى علمها بتسجيل عدة حالات إصابة القطط بالفيروس، معتبرة في الوقت نفسه أنه "من غير المعروف تماما من أين التقطت هذه القطط الفيروس".



وفي يوم الثلاثاء الماضي، أكدت الخدمة الصحفية لهيئة الرقابة الصحية وحماية المستهلك، وجود قطط مصابة بالفيروس في روسيا. ولكن الهيئة أكدت على أن الفيروس، لا ينتقل من الحيوانات المصاحبة إلى البشر وقالت الهيئة في التقرير، إنه لا توجد معطيات علمية، تثبت إمكانية انتقال العدوى من وإلى القطط، لذلك لا يوجد حتى الآن أي داعي، لاتخاذ أي إجراءات فيما يتعلق بالحيوانات ولكن في وقت لاحق، شددت الهيئة على ضرورة، توخي الحذر وتطبيق قواعد النظافة الصحية الشخصية خلال التعامل مع الحيوانات.



من جانبها، أكدت منظمة الصحة العالمية، وكذلك الجمعيات الدولية والوطنية للأطباء البيطريين، أن الحيوانات ليست ناقلة لفيروس كورونا.