من هى جماعة "أنتيفا" وكيف تأسست ولماذا سيصنفها ترامب كمنظمة إرهابية؟

كتبت رباب فتحى

مع انتشار الاحتجاجات فى عدد من الولايات الأمريكية بعد وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الأعزل على يد ضابط شرطة سابق، ألقى المسئولون باللوم على الطبيعة العنيفة لبعض المظاهرات على أعضاء مجموعة مثيرة للجدل تعرف باسم "أنتيفا".

وقال الرئيس دونالد ترامب يوم الأحد إن الولايات المتحدة ستصنف أنتيفا منظمة إرهابية، على الرغم من أن الحكومة الفيدرالية ليس لديها سلطة قانونية لتصنيف مجموعة محلية بالكامل بالطريقة التى تصنف بها المنظمات الإرهابية الأجنبية.

وفى حديثه فى مركز كنيدى للفضاء يوم السبت، قال ترامب إن "أعمال العنف والتخريب" التى شهدتها البلاد فى الآونة الأخيرة "تقودها أنتيفا وغيرها من الجماعات اليسارية المتطرفة التى ترهب الأبرياء وتدمّر الوظائف وتضر بالأعمال وتحرق المباني. . "

ولم يقدم الرئيس أى دليل على زعمه، ولكن ردد مستشار الأمن القومى روبرت أوبراين تعليقات ترامب فى برنامج "حالة الاتحاد" على شبكة سى إن إن صباح الأحد، قائلاً لجيك تابر أن العنف "مدفوع من قبل أنتيفا".

ولكن ما هى أنتيفا؟



تقول شبكة "سى إن إن" الأمريكية إنها لم تحقق بشكل مستقل حول إذا كانت الجماعة بالفعل متورطة فى الاحتجاجات الأخيرة.

وتعد كلمة أنتيفا اختصار لمناهضى الفاشية. يستخدم هذا المصطلح لتعريف مجموعة واسعة من الأشخاص الذين تميل معتقداتهم السياسية نحو اليسار - غالبًا أقصى اليسار - ولكن لا تتوافق مع برنامج الحزب الديمقراطي. لا يوجد لدى المجموعة قائد رسمى أو مقر، على الرغم من أن المجموعات فى دول معينة تعقد اجتماعات منتظمة.

وأوضحت "سى إن إن" أنه قد يكون من الصعب تحديد مواقف أنتيفا، لكن العديد من الأعضاء يدعمون السكان المضطهدين ويحتجون على تكديس الثروة من قبل الشركات والنخب. يستخدم البعض التكتيكات المتطرفة أو المتشددة لتوصيل رسالتهم.

يقول سكوت كرو، منظم أنتيفا السابق، إن "المثل العليا الراديكالية" التى روجت لها المنظمة بدأت فى تبنيها من قبل الليبراليين. "لم يكن بإمكانهم أن ينظروا إلى (تلك المُثل العليا) من قبل، لأنهم رأوا فينا العدو مثل اليمينيين".

وأشارت إلى أنه غالبية أعضاء أنتيفا لا يطابقون الصورة النمطية. منذ انتخاب الرئيس ترامب، فإن معظم أعضائها الجدد من الناخبين الشباب.

كيف بدأت المجموعة؟



الأصول الدقيقة للمجموعة غير معروفة، ولكن يمكن تتبع أنتيفا إلى ألمانيا النازية والعمل المناهض للفاشية، وهى مجموعة مسلحة تأسست فى الثمانينيات فى المملكة المتحدة.

يقول بريان ليفين، مدير مركز دراسة الكراهية والتطرف فى جامعة ولاية كاليفورنيا فى سان برناردينو، إن أعضاء أنتيفا المعاصرين أصبحوا أكثر نشاطًا فى التعريف بأنفسهم فى التجمعات العامة وداخل الحركة التقدمية.

وقال ليفين "إن ما يحاولون القيام به الآن ليس فقط أن يصبحوا بارزين من خلال العنف فى هذه المسيرات البارزة، ولكن أيضًا للتواصل من خلال اجتماعات صغيرة ومن خلال التواصل الاجتماعى لزراعة التقدميين المحرومين الذين كانوا حتى الآن مسالمين".