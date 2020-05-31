اليوم السابع
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مندوب كندا لدى الأمم المتحدة: أوتاوا فى موقف جيد للفوز بمقعد مجلس الأمن

الأحد، 31 مايو 2020 06:55 م
مندوب كندا لدى الأمم المتحدة: أوتاوا فى موقف جيد للفوز بمقعد مجلس الأمن شعار الأمم المتحدة
أ.ش.أ

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قال ممثل كندا الدائم لدى الأمم المتحدة، السفير مارك-أندرى بلانشارد، إن بلاده في موقف جيد للفوز بمقعد في مجلس الأمن الدولي، رغم القلق الذي يسود الأوساط السياسية الكندية من احتمال قيام الصين بدفع حلفائها بالتصويت ضد الملف الكندي.

وتعاني العلاقات الكندية الصينية من توتر منذ أكثر من عام ونصف بعد القبض على المديرة التنفيذية لشركة هاواوي الصينية في مقاطعة بريتش كولومبيا بعد طلب الولايات المتحدة تسليمها.

وفي مقابلة مع شبكة "جلوبال نيوز"، سُئل مارك أندريه بلانشارد عن تأثير التحديات الدبلوماسية الجارية مع الصين على هذه القضية، وقال إنه في حين أنه من الممكن أن يكون هناك بعض التأثير، سيكون لكل دولة أسبابها الخاصة في التصويت لصالح أو ضد المصالح الكندية.

وخسرت حكومة المحافظين السابقة سعيها للحصول على المقعد في عام 2010 ، وجعل رئيس الوزراء جستن ترودو الفوز بأحد المقاعد الدورية لمدة عامين أولوية قصوى لحكومته. وسيتم التصويت في يونيو 2020 مع إعلان الفائزين في يناير 2021.

وتتنافس كندا ضد النرويج وأيرلندا على أحد مقعدي مجموعة أوروبا الغربية.


كندا

الامم المتحده

مجلس الامن

اخبار كندا

اوتاوا

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