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مقتل 6 فى انفجار قنبلة بحافلة بالصومال

الأحد، 31 مايو 2020 10:03 ص
مقتل 6 فى انفجار قنبلة بحافلة بالصومال الشرطة الصومالية
رويترز

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قالت الشرطة وشهود إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم اليوم الأحد عندما انفجرت قنبلة مزروعة على طريق قرب العاصمة الصومالية مقديشو أثناء مرور حافلة صغيرة.

قال قائد بالشرطة يدعى فرح حسن لرويترز "ما نعلمه حتى الآن هو أن الانفجار قتل ستة أشخاص وأصاب آخرين... عدد القتلى مرشح للزيادة".

وتسلك هذا الطريق مركبات حكومية وأمنية.

قال نور حاجي من مستشفى المدينة في مقديشو، حيث نقل المصابون، لرويترز "حملت أربعة قتلى بينهم والد زوجتي".

ولم تعلن أي جماعة بعد مسؤوليتها عن الهجوم.

والصومال غارق في الصراع منذ 1991، عندما أطاح زعماء العشائر بالرئيس محمد سياد بري ثم تحولوا ضد بعضهم بعضا.

ومنذ 2008، تقاتل حركة الشباب الإسلامية المتشددة للإطاحة بالحكومة المركزية في الصومال وتأسيس حكم لها استنادا إلى تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية.

 


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