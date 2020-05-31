اليوم السابع
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مطاعم فرنسا تستعد لاستئناف أعمالها 2 يونيو بتدابير احترازية

الأحد، 31 مايو 2020 01:45 م
مطاعم فرنسا تستعد لاستئناف أعمالها 2 يونيو بتدابير احترازية مطعم - أرشيفية
كتب : أحمد علوى

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مع تحسن الوضع الصحي في فرنسا، تستعد المطاعم والحانات والمقاهي اعتبارا من الثاني من شهر يونيو، لفتح أبوابها مع انطلاق المرحلة الثانية من تخفيف تدابير الحجر الصحي الذى كان قد بدأ فى مارس  الماضى بسبب تفشى وباء كورونا بين الأشخاص.

وفي المناطق الخضراء أي تلك التي تشهد انتشارا ضعيفا للفيروس وضغطا ضئيلا على المستشفيات، سيقع تطبيق إجراءات صحية صارمة داخل المحلات. أما في المنطقة الحمراء، أي في باريس ضمنا، فلا يمكن أن تفتح هذه الأماكن إلا في الباحات الخارجية وسيسمح بوضع طاولات المطاعم للزبائن في الشوارع.

أفادت وكالة الصحة العامة الفرنسية، اليوم السبت، أنه منذ الرفع التدريجى لتدابير الحجر المنزلى فى فرنسا فى 11 مايو الماضى، تم تحديد 109 بؤرة جديدة من وباء (كوفيد ــ 19) فى فرنسا.

وأضافت الوكالة فى بيان، "هناك نحو 109 بؤرة جديدة لتفشى الوباء فى مختلف أنحاء البلاد"، موضحة "هنا 104 بورة فقط فى إقليم "إيل دو فرانس" و5 فى أقاليم ما وراء البحار، مضيفة، "لم يتم الإبلاغ عن أى حدوث حالات جديدة لم تتم السيطرة عليها".

ووفقا لتقرير الوكالة الفرنسية، فإنه لن تكون هناك حالة جديدة بعد 7 أيام من آخر حالة، ولن توجد هناك أى حالة جديدة فى غضون 14 يوما.

وأشارت الوكالة الصحية الفرنسية إلى أن اكتشاف هذه البؤر ليس أمرا سيئا فى حد ذاته، بل على العكس، يعكس قدرة تتبع انتشار الفيروس بشكل أفضل، بشرط أن يتم التحكم فى هذه البؤر عن طريق عزل الحالات المصابة بكوفيد ــ 19، موضحة أنه من بين هذه الأسر الـ109 فإن 64% منها لديها أكثر من 5 حالات داخل البؤرة الواحد.


فرنسا

المطاعم فى فرنسا

كورونا فى فرنسا

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