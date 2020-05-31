مطاعم فرنسا تستعد لاستئناف أعمالها 2 يونيو بتدابير احترازية

كتب : أحمد علوى

مع تحسن الوضع الصحي في فرنسا، تستعد المطاعم والحانات والمقاهي اعتبارا من الثاني من شهر يونيو، لفتح أبوابها مع انطلاق المرحلة الثانية من تخفيف تدابير الحجر الصحي الذى كان قد بدأ فى مارس الماضى بسبب تفشى وباء كورونا بين الأشخاص.

وفي المناطق الخضراء أي تلك التي تشهد انتشارا ضعيفا للفيروس وضغطا ضئيلا على المستشفيات، سيقع تطبيق إجراءات صحية صارمة داخل المحلات. أما في المنطقة الحمراء، أي في باريس ضمنا، فلا يمكن أن تفتح هذه الأماكن إلا في الباحات الخارجية وسيسمح بوضع طاولات المطاعم للزبائن في الشوارع.