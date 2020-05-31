مطار القاهرة يستقبل 310 مصريين من العالقين بالسعودية

وصلت مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، رحلتان استثنائيتين سيرتهم شركة مصر للطيران، وشركة آير كايرو لعودة المصريين العالقين بالسعودية، وعليهما 310 مصريين من العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية ضمن خطة الدولة لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد.
صرحت مصادر بمطار القاهرة ، بأن رحلات شركة مصر للطيران رقم ms642 ، وشركة آير كايرو sm3016 وصلت المطار قادمة من السعودية وعلي متنهم 310 مصريا كانوا عالقين هناك ، حيث وصل علي رحلة مصر للطيران 150 مصريا من العالقين بجدة ،ورحلة شركة اير كايرو 160 مصريا من العالقين بالرياض ، وتم إنهاء إجراءات وصولهم وقام أطباء الحجر الصحي تحت إشراف الدكتور حازم حسين مدير الحجر الصحي بإجراء اختبارات فيروس "كورونا" عليهم داخل صالة الوصول ، وتم نقل جميع الركاب القادمين إلى مناطق العزل المخصصة لعزلهم لمدة 7 أيام ، تنفيذا لقرار وزارة الصحة مع جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد .
كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي ، واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة .
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