"مصر للتأمين" تعلن عن بيع كامل حصتها بشركتى "مصر للفنادق وشينى"

كتب هانى الحوتى

أعلنت شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية، بصفتها مدير استثمار محافظ أسهم شركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة، عن بيع حصتها بشركتى مصر للفنادق والعامة للخزف والصيني "شيني"، وخفضت حصتها بشركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، وتم التنفيذ من خلال عدة شركات سمسرة، بحسب إفصاحها للبورصة المصرية، اليوم الأحد.

وباعت شركة مصر للتأمين 4.7 مليون سهم تمثل 11.75% بشركة مصر للفنادق، كما باعت مصر لتأمنيات الحياة 2.7 مليون سهم تمثل 6.74% من ذات الشركة، بإجمالي 32.7 مليون جنيه للأولى، و18.6 مليون جنيه للثانية، كما باعت شركة مصر للتأمين 1.95 مليون سهم تمثل 3.87% من الشركة العامة للخزف والصيني "شيني"، بقيمة 3.4 مليون جنيه، وباعت مصر لتأمينات الحياة 2.8 مليون سهم تمثل 5.6% من شيني مقابل 4.9 مليون جنيه.

فيما أعلنت شركة مصر للتأمين، عن تخفيض حصتها بشركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو، بعد بيع 2 مليون سهم بسعر 0.60 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 1.2 مليون جنيه، لتتراجع حصتها من 5.098% إلى 4.668%، وتم تنفيذ الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.