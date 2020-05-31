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مصر لصناعة الكيماويات:شراء صودا كاوية لتلبية طلبات العملاء لمواجهة كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 12:42 م
مصر لصناعة الكيماويات:شراء صودا كاوية لتلبية طلبات العملاء لمواجهة كورونا محمود عشماوى رئيس الشركة
كتب عبد الحليم سالم

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كشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات ، التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن مجلس ادارة الشركة قرر شراء كميات من الصواد الكاوية السائلة لتلبية احتياجات العملاء المتزايدة فى ظل ازمة جائحة كورونا .

وعقد مجلس الادارة برئاسة اللواء محمود عشماوى ، وتم خلاله بحسب بيان الشركة ، الموافقة على الشراء من شركة سنمار بسعر 3600 جنيه لطن الواحد لكمية تقدر ب 1000 طن .

وخلال انعقاد المجلس  تم اعتماد نتائج الأعمال عن شهر ابريل الماضى  ،مع اعتماد نتائج الاعمال فى الفترة  من 1 يوليو 2019 حتى نهاية ابريل 2020 ، حيث أظهرت القوائم تراجع كبير فى الأرباح خلال الفترة  ،حيث حققت الشركة 28.4 مليون جنيه مقابل صافى ربح خلال الفترة المقابلة من أول يوليو 2018 حتى نهاية ابريل 2019 نحو   75.5 مليون جنيه ، بتراجع بلغ  نحو 42  مليون جنيه .

وكانت الشركة تستهدف تحقيق ربح خلال الفترة الحالية بنحو 89.3 مليون جنيه .

يشار انه قررت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام ضخ نحو 45.5 مليون جنيه استثمارات جديدة خلال العام المالى المقبل 2020-2021، كما اعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة، تلك الموازنة  ضمن الموازنة التقديرية للشركة للعام المالى المقبل، عقدت الجمعية برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الكيماوية ورئيس الجمعيات.

كما شهد أعمال الجمعية العامة العادية للشركة، وليد  محمد الرشيد، نائب رئيس الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، وأعضاء مجلس الإدارة وبحضور اللواء محمود عشماوى رئيس شركة مصر لصناعة الكيماويات وأعضاء مجلس الإدارة، وبحضور ممثلى الجهاز المركزى للمحاسبات

 


مصر لصناعة الكيماويات

قطاع الاعمال العام

فيروس كورونا

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