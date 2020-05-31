مصرع عامل وإصابة 11 آخرين حادث انقلاب سيارة بالمنيا

المنيا- حسن عبد الغفار

لقى عامل مصرعه، اليوم الأحد، وأصيب 11 آخرين إثر انقلاب سيارة ربع نقل، فى مركز ملوى، جنوب محافظة المنيا، وتلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن إخطارا من مركز شرطة ملوى بورود إشارة من المستشفى العام، بوصول جثة هامدة لشخص، و11 مصابا إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل.

بالانتقال والفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الزراعى مصر- أسوان بزمام مركز ملوى، ورجحت التحريات الأولية لإدارة البحث الجنائى، وقوع الحادث بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق وفشله فى السيطرة على السيارة التى انقلبت على جانب الطريق.

تم نقل الجثث والمصابين للمستشفى العام، وتحرر محضر بالحادث، وانتقل رجال المرور لرفع آثاره وتسيير الحركة بالطريق، وتولت النيابة العامة التحقيق والتصرف.

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوى بالمنيا، جهودها فى تنظيم الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والإدارة الصحية والجهات المعنية.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، بتكثيف الحملات الرقابية على المحلات التجارية والأسواق، لإحكام الرقابة، والتأكد من توافر معايير السلامة والصحة المهنية فى المحلات التجارية والأسواق، والالتزام بالقوانين مع تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وخاصة خلال الفترة الراهنة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

أوضح عامر طه، رئيس مركز ملوى، أن الحملة أسفرت عن ضبط ومصادرة 672 علبة سجائر مجهولة المصدر خلال حملة تموينية مكبرة لإحكام الرقابة على الأسواق، وضبط السلع المغشوشة ومجهولة المصدر قبل طرحها للجمهور، وتم تحرير محضرين لبيع سجائر أزيد من السعر المقرر، و3 محاضر عدم احتفاظ بفواتير لسجائر محلية ومستوردة.