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مصرع شخص سقط من الطابق السابع بالجيزة

الأحد، 31 مايو 2020 03:16 م
مصرع شخص سقط من الطابق السابع بالجيزة جثة- أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

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تجري الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحريات في واقعة مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من الطابق السابع، بمنطقة فيصل اليوم الأحد، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص نتيجة سقوطه من الطابق السابع بمنطقة فيصل. وذكر شهود عيان أن الضحية سقط من نافذة مسكنه، مما أسفر عن مفارقته الحياة في الحال، بأحد الشوارع المتفرعة من شارع فيصل.

ويجري رجال المباحث تحريات لكشف ملابسات الحادث، وبيان كونه انتحارا من عدمه، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

تأتى عقوبة القتل المرتبط بجناية فى القانون فى الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات، حيث نصت على أنه "ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى". 

 وأوضحت أن هذا الظرف المشدد يفترض أن الجانى قد ارتكب، إلى جانب جناية القتل العمدى، جناية أخرى وذلك خلال فترة زمنية قصيرة، مما يعنى أن هناك تعددًا فى الجرائم مع توافر صلة زمنية بينها.   

وتقضى القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات)، وقد خرج المشرع، على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة.   

شروط التشديد:   يشترط لتشديد العقوبة على القتل العمدى فى حالة اقترانه بجناية أخرى ثلاثة شروط، وهى: أن يكون الجانى قد ارتكب جناية قتل عمدى مكتملة الأركان، وأن يرتكب جناية أخرى، وأن تتوافر رابطة زمنية بين جناية القتل والجناية الأخرى.


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