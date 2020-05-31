اليوم السابع
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مصرع سيدة صعقا بالكهرباء عقب ملامسة يدها سلك الثلاجة العارى بسوهاج

الأحد، 31 مايو 2020 01:46 م
مصرع سيدة صعقا بالكهرباء عقب ملامسة يدها سلك الثلاجة العارى بسوهاج جثه - أرشيفية
سوهاج محمود مقبول

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لقيت ربة منزل مصرعها بناحية قرية الأحايوه غرب العسيرات جنوب محافظة سوهاج، على أثر إصابتها بصعق تيار كهربائى لها داخل منزلها، عقب ملامسة يدها أحد الأسلاك العارية بالثلاجة الكهربائية، وتم التصريح بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية وراء الواقعة.

 

كان اللواء دكتور حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوفاة سيدة عقب صعق التيار الكهربائى لها داخل المنزل المقيم به وأسرتها بدائرة المركز.

 

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء عبدالحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها المقدم أحمد عز مفتش مباحث مركز شرطة العسيرات والمنشاه بوصول المدعوة سيده ع س آ 45 سنة ربة منزل وتقيم بناحية الأحايوه غرب دائرة المركز " جثة هامدة " إدعاء صعق كهربائي

 

وبسؤال زوجها المدعو علي ا ع د 46 عامل – ويقيم بذات الناحية قرر بأنه أثناء قيام زوجته المذكورة ببعض الأعمال المنزلية لامست يدها أحد الأسلاك العارية بالثلاجة الكهربائية مما نتج عنه صعقها ووفاتها ونفي الشبهة الجنائية 0

 

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة " صدمة عصبية " نتيجة صعق كهربائي ولا توجد شبهة جنائية تم تحرير محضرا بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب ورود تقرير مفتش الصحة لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.


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