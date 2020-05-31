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مصدر: استدعاء السفير الإيرانى فى كييف على خلفية الطائرة الأوكرانية المنكوبة

الأحد، 31 مايو 2020 09:04 م
مصدر: استدعاء السفير الإيرانى فى كييف على خلفية الطائرة الأوكرانية المنكوبة حطام الطائرة الأوكرانية المنكوبة
كتب محمد عبد المجيد

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استدعت وزارة الخارجية الأوكرانية، سفير إيران لدى كييف، على خلفية الوضع حول الصندوقين الأسودين للطائرة الأوكرانية، التى أسقطت فوق طهران مطلع يناير الماضي، بحسب مصدر دبلوماسى أوكرانى، يأتى ذلك وفقا لما نشر على موقع قناة "روسيا اليوم" الإخبارية. 
 
أفادت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية، أن إيران قررت عدم إرسال الصناديق السوداء للطائرة المنكوبة، التى تم إسقاطها بالقرب من طهران بداية العام، إلى أوكرانيا، ووفقا للوكالة، قرر المسئولون الإيرانيون، بعد تأخير الجانب الأوكرانى بالرد على عرض إيران حول الصناديق السوداء، إرسالهم إلى دولة أخرى.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، أضافت الوكالة أنه من الممكن أن تكون هذه الدولة، كما تم ذكره سابقا، هى فرنسا.
 
وكانت طائرة ركاب من طراز "بوينغ737" تابعة لشركة "خطوط الطيران الدولى الأوكرانية"، قد أسقطت عن طريق الخطأ فجر الـ8 من كانون الثاني/يناير الماضي، بعد إقلاعها بدقائق من مطار الإمام الخمينى الدولى فى طهران متوجهة إلى كييف، ما أسفر عن مصرع جميع من كانوا على متنها وعددهم 176.
 
وأقر قائد القوة الجوية- الفضائية بالحرس الثورى الإيراني، العميد أمير على حاجى زادة، فى 11 يناير، بمسئولية الحرس عن سقوط الطائرة باستهدافها عن طريق الخطأ، وأكد أن الواقعة حدثت فى أجواء التأهب لحرب غير مسبوقة مع الولايات المتحدة. 
 
وأعلن الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، الأربعاء الماضي، أنه يأمل بإجراء تحقيق فعال، ومحاكمة المسؤولين عن إسقاط طائرة الخطوط الجوية الدولية الأوكرانية، وكذلك تعويض أسر الضحايا وشركة النقل.
 

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