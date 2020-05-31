مشروع بجامعة النهضة لإنتاج أقمشة مضادة للبكتريا والفيروسات

قامت كلية طب الفم والأسنان بجامعة النهضة، بالاشتراك مع معمل تكنولوجيا النانو بجامعة بني سويف، بعد نجاح النتائج المخبرية الأولية في تصنيع مواد نانومترية ذات خصائص مضادة للبكتريا والفيروسات، والتي بدورها ستستخدم في إنتاج أقمشة مضادة للبكتريا والفيروسات بأسعار في متناول كافة فئات المجتمع، والتي يمكن من خلالها تصنيع الكمامات وأي مستلزمات وأقمشة طبية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، وذلك فى ظل الجهود المستمرة للدولة فى مجابهة فيروس كورونا، و اتخاذ العديد من الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس،

وقال بيان صادر عن جامعة النهضة منذ قليل ، إن فريق البحث من الجامعتين توصل إلى تطوير نوع جديد من الأغشيه النانومتريه ذات قطر أقل من حجم فيروس كورونا المستجد وبالتالي ستستخدم كبديل فعال لكمامات N95.

وتوصل فريق البحث إلى إنتاج مواد زيولايتيه والتي تستخدم لفصل الأكسجين من الهواء الجوي وبالتالي إنتاج أجهزة توليد أكسجين محلية الصنع ذات أسعار منافسة وأيضاً إنتاج أجهزة توليد غاز الأوزون المعقم والذي بدوره سيستخدم في تعقيم المنشآت والأدوات.

و أكد الدكتور حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة على دعم الجامعة الكامل لأى مشروعات بحثية أو تجريبية تستهدف دعم الدولة والمجتمع في مجابهة فيروس كورونا، مؤكدا على ان ذلك ممهة وواجب وطنى.

جدير بالذكر أن فريق البحث من جامعة النهضة، قام بعقد شراكة صناعية مع شركة أورجا مصر المصرية للإشراف على تسويق المخرجات البحثيه من الأبحاث سالفة الذكر...

كما قام الفريق البحثي من الجامعة بعقد بروتوكول تعاون دولي مع FOTOAIR - Ciemat research group التابعه لجامعة مدريد الأسبانية و شركة Liderkit s. L. الأسبانية للإشراف على تطوير وتسويق مخرجات البحث على نطاق دولي...

شارك في فريق البحث من كلية طب الفم والأسنان جامعة النهضة الدكتور أحمد يوسف جمال عميد كلية طب الفم والأسنان، الدكتور نوفل خميس مدرس كيمياء المواد وتكنولوجيا النانو، والدكتور أحمد حمدالدين أحمد مدرس كيمياء المواد وتكنولوجيا النانو.

ومن كلية العلوم جامعة بني سويف الدكتور محمد شعبان سعيد أستاذ علوم المواد وتكنولوجيا النانو، والدكتور عاشور محمد مدرس الفيزياء الحيوية وتكنولوجيا النانو.

يذكر أن المشروع يتم تنفيذه بتمويل من صندوق علوم التكنولوجيا والابتكار بوزارة التعليم العالى STDF.