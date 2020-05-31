اليوم السابع
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مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بعد افتتاحه أمام المصلين

الأحد، 31 مايو 2020 10:10 ص
مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بعد افتتاحه أمام المصلين المسجد الأقصى
رام الله (أ ش أ)

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اقتحم 75 مستوطنا "يهوديا " اليوم الأحد، باحات المسجد الأقصى ، وذلك بعد ساعات من افتتاحه أمام المصلين، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من "باب المغاربة " بحماية قوات الاحتلال، واعتقلت شابين وفتاتين ، بينهما صحفية .

وكانت جماعات يهودية متطرفة دعت أمس السبت، إلى اقتحام الأقصى بأعداد كبيرة.

وأدى جموع المصلين من مدينة القدس ومحيطها اليوم الأحد، صلاة الفجر في المسجد الأقصى المبارك، بعد 70 يوما من إغلاقه من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية، في إطار الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا".

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أنه تم فتح أبواب المسجد ودخل المصلين من مختلف الأبواب مكبرين مهللين ابتهاجا بفتح المسجد بعد هذه المدة الطويلة، كما تم فتح جميع المصليات المسقوفة داخل المسجد للصلاة من أجل المساعدة في التباعد الاجتماعي والحد من انتشار الفيروس.

وأكد مدير المسجد الأقصى عمر الكسواني أن دائرة الأوقاف الإسلامية استكملت كل أعمالها لاستقبال وفود القادمين للأقصى ملتزمين بالتعليمات الصحية التي يجب أن يحافظ عليها كل الوافدين إلى المسجد، مشددا على المصلين الالتزام بالتباعد الاجتماعي داخل المسجد المبارك من أجل الحفاظ على المسجد وحمايته من الاحتلال، كذلك الحفاظ على سلامة أبناء الشعب الفلسطيني من كورونا.

من جانبه، دعا رئيس الهيئة الإسلامية في القدس الشيخ عكرمة صبري كل من يعاني من أعراض صحية عدم الحضور والصلاة في المسجد الأقصى، متمنيا أن تسير الصلوات بسلاسة وهدوء وانتظام والالتزام بتعليمات الأوقاف فيما يخص الترتيبات الخاصة بالصلوات.
وكانت الأوقاف الإسلامية في القدس المحتلة قد قامت خلال الأيام الماضية بعمليات تعقيم وترتيب لمسارات سير المصلين القادمين للمسجد من أجل الالتزام بالتعليمات الصحية ومن أجل منع الاكتظاظ داخل المصليات والساحات.

 


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المسجد الاقصى

اقتحام المسجد الاقصى

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