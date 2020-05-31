اليوم السابع
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مستشار: ترامب لن يلجأ للسلطات الاتحادية لتعزيز الحرس الوطنى فى مواجهة الاحتجاجات

الأحد، 31 مايو 2020 05:10 م
مستشار: ترامب لن يلجأ للسلطات الاتحادية لتعزيز الحرس الوطنى فى مواجهة الاحتجاجات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب
رويترز

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قال روبرت أوبراين مستشار الأمن القومى الأمريكى، اليوم الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، لن تستعين بسلطتها الاتحادية لتعزيز الحرس الوطنى فى الوقت الحالي، مع استمرار الاحتجاجات فى عدة مدن أمريكية على مقتل رجل أسود أعزل فى منيابوليس كانت الشرطة متحفظة عليه الأسبوع الماضي.
 
وأضاف أوبراين للصحفيين فى البيت الأبيض، "لن نضفى الطابع الاتحادى على الحرس (الوطني) فى الوقت الحالي، لكن إذا استلزم الأمر، فإن لدينا قوات عسكرية إضافية يمكن إرسالها ... إذا كان حكام الولايات ورؤساء البلديات بحاجة إليها وخرجت الأوضاع عن سيطرتهم"، مضيفا أن قرارات إنفاذ القانون لا بد وأن يتخذها حكام الولايات ورؤساء البلديات.
 
وتابع، "سنقدم كل ما يحتاجه حكام الولايات ورؤساء البلديات للمحافظة على السيطرة على مدنهم".
 
واندلعت الاضطرابات خلال الأيام الماضية بعد وفاة جورج فلويد، الرجل الأسود الذى ظهر فى مقطع مصور فى منيابوليس وهو يعانى من صعوبة التنفس بينما كان رجل شرطة أبيض يجثو على رقبته.
 
وقال الحرس الوطنى فى بيان اليوم الأحد، إنه جرى استنفار 5000 من جنوده وأفراد قواته الجوية فى 15 ولاية وفى العاصمة واشنطن، إلا أن "هيئات إنفاذ القانون على مستوى الولايات والمستوى المحلى لا تزال مسؤولة عن فرض الأمن".
 
وذكر البيان، أن 2000 آخرين من أفراد قوات الحرس الوطنى مستعدون للاستنفار عند الحاجة.
 

 


امريكا

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ترامب

الحرس الوطنى

مينابوليس

الشرطه الامريكيه

جورج فلويد

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