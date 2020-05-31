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لا نقلق من زيادة الحالات ولكن من الانتشار..

مستشار الرئيس: زيادة الإصابات بكورونا بسبب مخالطة العائلات في رمضان والعيد

الأحد، 31 مايو 2020 02:17 م
مستشار الرئيس: زيادة الإصابات بكورونا بسبب مخالطة العائلات في رمضان والعيد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية
كتب – وليد عبد السلام

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قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية: ما تزال المؤسسات الطبية من الصحة أو التعليم العالي قادرة على تقديم الخدمة للأرقام المتوقعة، مشيرا إلى أن القواعد الجديدة للتشخيص والعلاج تتيح التعامل فوراً مع الإصابات.
 
وأضاف "عوض"، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي، بمقر وزارة الدولة للإعلام، لإعلان ما توصلت له اللجنة العلمية الخاصة بمكافحة فيروس كورونا المستجد: أننا الأول كنا نعزل كل الإصابات ونرصد المخالطين يومياً، مشيرا إلي أن الآن الحالات زادت والانتشار أصبح عائليا بسبب زيارات رمضان وعيد الفطر.
 
وذكر مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، أن بروتوكول العلاج موجود والعزل المنزلي للحالات البسيطة، مناشداً المواطنين الاستجابة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومتابعة النصائح الصحية تجنبا لأعراض الوباء، مضيفاً أننا لا نقلق من زيادة الحالات حالياً ولكن من الانتشار، مشيرا إلي أن وزارة الصحة خصصت ارقام للاستفسارات.
 
 

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