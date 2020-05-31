اليوم السابع
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مستشار الأمن القومى الأمريكى يتهم الصين بتغذية التوترات العنصرية فى أمريكا

الأحد، 31 مايو 2020 08:59 م
مستشار الأمن القومى الأمريكى يتهم الصين بتغذية التوترات العنصرية فى أمريكا مظاهرات أمريكا
كتب أحمد عرفة

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أكد روبيرت أوبراين، مستشار الأمن القومى الأمريكي، أن أطرافا خارجية تلعب دورا فى تغذية التوترات العنصرية والمرتبطة بقضية الشاب جورج فلويد، لافتا إلى جهود الصين فى هذا الصدد.

وأضاف مستشار الأمن القومى الأمريكى لشبكة سى إن إن الأمريكية: "لدينا على الدوام أعداء فى الخارج يحاولون زرع الفتنة بين الأمريكيين عبر تويتر وفيسبوك ومنصات أخرى، موجها حديثه للصينيين والأطراف المستفيدة من الاحتجاجات التى تشهدها أمريكا، أن الفرق بين بلاده وأعدائها يكمن فى الشفافية وحرية التعبير.

وأوضح مستشار الأمن القومى الأمريكى أن إيران من المستفيدين مما يحدث فى الولايات المتحدة، وتطرق إلى ناشطين روس، كأطراف خارجية مستفيدة، إلا أنه يكز على الصين لأن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية سخرت من أمريكا.

وأكد مستشار الأمن القومى الأمريكى أن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ووزير العدل سيفرضان ضغطا على مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كريس راي، لمعرفة سبب عدم تدخل المكتب لكبح جماح حركة "معاداة الفاشية"، والتى يتهمها أوبراين بالوقوف خلف أعمال الفوضى التى شهدتها المدن الأمريكية خلال الاحتجاجات.

من جانبه، قال نائب رئيس لجنة الاستخبارات فى مجلس الشيوخ، ماركو روبيو، إن هناك حسابات على مواقع التواصل الاجتماعى ترتبط بثلاث دول معادية لأمريكا تحاول إشعال التوترات عبر الإنترنت.

وكان ترامب أعلن فى تغريدة عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر أن أمريكا ستصنف هذه الحركة "منظمة إرهابية"، مشيدا بتعامل الحرس الوطنى فى فض المظاهرات بولاية مينيسوتا.

 


أمريكا

ترامب

مستشار الأمن القومي الأمريكي

مظاهرات

الصين

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