مسئولو نيويورك يدعون المحتجين لارتداء الماسك والتباعد الاجتماعى

كتبت ريم عبد الحميد

قالت صحيفة "واشنطن بوست" إنه بعد مشاركة المئات من الأمريكيين فى مدينة نيويورك فى احتجاجات بشوارع المدينة كجزء من مسيرات وصدامات عنيفة فى مختلف أنحاء أمريكا، أعقبت مصرع جورج فلويد على يد الشرطة، دعا المسئولون المنتخبون المحتجين إلى ارتداء الكمامات وممارسة التباعد الاجتماعى.

وأوضحت الصحيفة أن على الرغم من مصرع فلويد وما أعقبه من ضابط الشرطة المقال الذى تم تصويره وهو يجثو بركبته على عنق فلويد، إلا أن انتقال فيروس كورونا المستجد سيظل خطرا قائما، هو الذى أسفر حتى الآن عن وفاة أكثر من 100 ألف شخص فى الولايات المتحدة.

وخلال إحاطة له أمس السبت، قال عمدة نيويورك بل دي بلازيو إنه يعترف بالألم الذى تسبب فى الاحتجاجات، إلا أنه قال إنه يفضل أن يرى التعبير عن هذا الألم بعيد عن الحشود. وتابع قائلا: "أتفهم كل الألم والعذاب، وأتمنى ممن اختاروا هذا الوقت للتعبير عن كل هذا العذاب، هذا بحاجة للتغيير، هذا الغضب والإحباط، بطريقة تختلف عن الاحتجاج بشكل شخصى لأننا لازلنا فى جائحة".

وتابع دي بلازيو قائلا إنه لو استمر المحتجون، فيجب أن يركزوا على التباعد الاجتماعى وارتداء قناع الوجه.

وأضاف عمدة نيويورك: لا يمكنكم أن تروا العنصرية الصريحة، والقتل العنصرى الصريح ولا تشعروا بشىء ما عميق بشدة، أتفهم هذا، لكن آخر ما نريد أن نراه هو أن يتضرر أفراد من مجتمعنا لأنه الفيروس ينتشر فى مثل هذه الأوضاع؟.

وكان حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو قد أعرب عن غضبه فى مؤتمره الصحفى من الأفراد الذين لا يرتدون الكمامات، ووصف هذا الفعل بغير المحترم. وقال للمتظاهرين: لديكم الحق فى المتظاهر والاحتجاج، لكن ليس لديكم الحق فى إصابة الآخرين بالعدوى أو التصرف بطريقة تعرض الصحة العامة للخطر.. وأضاف: "تظاهروا بارتداء الكمامة. فما الفارق؟ لازالت لا أفهم".



