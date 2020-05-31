اليوم السابع
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مرضى السكر يشكلون 30% من وفيات كورونا بمستشفيات إنجلترا

الأحد، 31 مايو 2020 02:00 م
مرضى السكر يشكلون 30% من وفيات كورونا بمستشفيات إنجلترا مرض السكر وكورونا
كتبت فاطمة خليل

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كشفت إحصائيات جديدة أن مرضى السكري يشكلون حوالي خمس عدد الوفيات المتعلقة بفيروس كورونا في مستشفيات اسكتلندا، وأظهرت الأرقام أيضاً أن مرضى السكر يشكلون 30٪ من الوفيات في المستشفيات بإنجلترا، وتأتي هذه الأرقام كإرشادات لأصحاب الأمراض المزمنة وبالتحديد مرض السكر لأخذ حذرهم للوقاية من كورونا، مع بدء معظم الدول في رفع قيود الإغلاق.

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وبحسب موقع"BBC" تُظهر الأرقام التي أعدتها السجلات الوطنية في اسكتلندا أن 554 من الذين توفوا بفيروس كورونا حتى 24 مايو كانوا يعانون من مرض السكري، بحسب ما كتب في شهادات الوفاة، وهذا هو ما يقرب من 15 ٪ من إجمالي 3779 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا في ذلك الوقت.

ومن بين 1760 شخصًا توفوا في المستشفى بسبب الفيروس، كان 341 (19 ٪) من مرضى السكر.

وقالت أنجيلا ميتشيل، المديرة الوطنية لمرضى السكري في اسكتلندا: "تؤكد الإحصائيات الأخيرة على الحاجة الملحة لضمان حماية المصابين بداء السكري ودعمهم، خاصة مع تخفيف إجراءات الإغلاق، حيث يجب أن تكون هناك تأكيدات بأنه لا يجب وضع مرضى السكري في وضع يعرضهم لخطر العمل خارج المنزل.

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وأضافت "يجب على أصحاب العمل وضع تدابير للحفاظ على سلامة المصابين بداء السكري، إما من خلال دعم الأشخاص للعمل في المنزل أو، إذا لم يكن ذلك ممكنًا عن طريق إعطاء المصابين بداء السكري إجازة أو عن طريق وضع تدابير للسماح بالمسافة الاجتماعية الصارمة لأولئك العمال الرئيسيين الذين يجب أن يكونوا في العمل.

كما تظهر الأرقام أن 10٪ من الأشخاص الذين لقوا حتفهم في دورالرعاية كانوا مصابين بالسكر - 175 من أصل 1749 - ومرضى السكري يشكلون 14٪ من الذين ماتوا بكورونا في المنزل - 38 من أصل 264.

ويتم تضمين كل من مرضى السكري من النوع الأول والنوع الثاني في الأرقام، دون تفصيل.

تشير أحدث دراسة استقصائية لمرضى السكري الاسكتلنديين إلى وجود أكثر من 304 ألف شخص مصاب في اسكتلندا في عام 2018 ، مما يشكل 5.6 ٪ من السكان.

وقال متحدث باسم الحكومة الاسكتلندية: "نحن ندرك التحديات التي يواجهها المصابون بالسكري بشكل يومي، وتوجد برامج دعم محددة للأشخاص المصابين بداء السكري من النوع الأول والثاني".

وأوضح قائلاً: "نحن نبقي جميع التوجيهات السريرية قيد المراجعة ونواصل العمل مع مستشارينا - بما في ذلك مستشار متخصص في مرض السكري."

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ارتفاع ضغط الدم ومخاطر السمنة
 

تشير الأبحاث إلى أن التهديد لمن تقل أعمارهم عن 40 عامًا المصابين بالنوع 1 (المعتمد على الأنسولين) أو السكري من النوع 2 منخفض جدًا.

قد يكون لدى بعض الأشخاص عوامل خطر أخرى - مثل أمراض القلب أو ارتفاع ضغط الدم والسمنة بالإضافة إلى مرض السكري - مما يعرضهم لخطر الإصابة بمضاعفات.

وقال الخبراء أن العمر لا يزال أقوى عامل خطر للإصابة بمضاعفات شديدة أو مميتة بكورونا.


مرض السكر

مرض السكر وكورونا

كورونا

مرضى كورونا

مرض السكري

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