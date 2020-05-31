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مدينة الأقصر ترفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة بمنطقة حي جنوب

الأحد، 31 مايو 2020 10:29 ص
مدينة الأقصر ترفع 40 طن قمامة ومخلفات صلبة بمنطقة حي جنوب حملات نظافة بحى جنوب مدينة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن العميد أيمن الشريف رئيس مجلس مدينة الأقصر، أنه تم استكمال تنفيذ المتابعات اليومية لإزالة ورفع التراكمات بأماكن مختلفة بمنطقة حي جنوب مدينة الأقصر، وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بضرورة الاهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر اللائق.

وأوضح سمير سعود نائب رئيس حي جنوب لشئون قطاع النظافة، عن تنفيذ حملة نظافة مكبرة وشاملة، بالتنسيق مع الإدارة العامة للنظافة والتجميل، وذلك للقيام بأعمال رفع وتفريغ كافة التراكمات واكوام القمامة من الحاويات والمناطق المحيطة بها، وكذا متابعة أعمال الرش والتطهير لرفع كفاءة النظافة بالمنطقة، والتي أسفرت عن رفع 40 طن قمامة ومواد صلبة، حيث استهدفت الحملة مناطق شوارع التليفزيون والخليج وتفرعاتهم، وجارى العمل للحفاظ على المظهر الحضارى للحى.

وأكد العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، أن المدينة تولي ملف النظافة أولوية قصوى واهتمامًا كبيرًا وتسعى جاهدة إلى تسخير كافة الإمكانيات المتاحة للارتقاء بمنظومة النظافة بكافة الأحياء، مضيفاً أنه جاءت تلك الأعمال استكمالاً لحملات النظافة اليومية الشاملة، والتي تشمل جميع شوارع الحي وتأكيداً على استمرار التواجد الميداني، وتنفيذًا لتعليمات محافظ الأقصر بضرورة الاهتمام بالنظافة والحفاظ على المظهر اللائق، وتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث بجميع شوارع الحي المختلفة.

وكان قد صرح اللواء محمد صحصاح وكيل الوزارة رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تمت مواصلة حملات النظافة الشاملة في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، حيث تم تنفيذ حملة نظافة ورفع للإشغالات والمخلفات بمنطقة أبو دومة وشارع الذهبى بالمدينة، وذلك للعمل على رفع كفاءة ومستوى النظافة والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مضيفاً أنه تمت قام رجال المدينة خلال الحملة أيضاً بأعمال رش وتعقيم وتطهير المناطق التي إستهدفتها الحملة، وذلك إستكمالاً للإجراءات الإحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث شارك في الحملة كل من جمال مرعزى سكرتير المدينة، وطه أبو القاسم مدير النظافة بالمدينة، وعمال مجلس المدينة.

 


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