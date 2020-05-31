اليوم السابع
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مدير نزل الشباب بالطود يعلن خروج حالتين بعد التعافى من فيروس كورونا

الأحد، 31 مايو 2020 10:34 ص
مدير نزل الشباب بالطود يعلن خروج حالتين بعد التعافى من فيروس كورونا نزل الشباب بالطود
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور وليد محمد عرابى، مدير فريق العزل بالمدينة الشبابية الدولية بالطود شرق محافظة الأقصر، اليوم الأحد، عن خروج 2 من الحالات بعد تعافيهم وشفائهم تماما من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، كما يجرى مواصلة العمل لعلاج باقى المصابين المتواجدين بنزل الشباب، موجهاً الشكر للفريق الطبى والتمريض بنزل الشباب لدورهم المميز فى خدمة المصابين على مدار الساعة، وجاء ذلك بعد خروج عدد كبير من الحالات خلال الفترة الماضية.

وأوضح الدكتور وليد محمد عرابى، عن تطوعه للإستمرار فى عمله داخل المدينة الشبابية لفترة جديدة لخدمة مصابى فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك رغم إنتهاء فترة عمل الفريق الثالث للعزل الصحى بعد نجاح كبير فى دعم علاج وتعافى المصابين داخل نزل الشباب، مؤكداً فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، على أنه قرر الإستمرار فى موقعه مديراً لفريق العزل بالمدينة وذلك لخدمة المصابين بكورونا أولاً بأول، قائلاً: "نحن فى حالة حرب حقيقية ومن يتخاذل لن يرحمه التاريخ، ولذلك قررت البقاء والإستمرار فى موقعى لأن الدولة تحتاجنا جميعاً كفرق طبية ولن نتأخر عليها نهائياً فى تلك الظروف، فجميعنا نعالج أخواتنا وآباؤنا وأمهاتنا وأشقاؤنا ولن نتركهم ومستمرون فى آداء الواجب الوطنى على مدار الساعة حتى شفاء آخر مصاب بكورونا بمصر".

وعن التواجد داخل الحجر الصحى، قال الدكتور وليد عرابى، أنه قبل التوجه للمرضى يتم الإلتزام بخط سير وقائى جداً لحماية كل شخص من فريق العزل بالمستشفى، والمصابين ملتزمين تماماً، مؤكدا أنه قضي 12 يوم داخل المدينة وسيخرج يوم الثلاثاء، قائلاً: "كنت أتمنى قضاء العيد مع الأولاد لكن الواجب الوطنى أهم فى تلك الفترة"، مشدداً على أن نسب الشفاء مرتفعة فى نزل شباب الطود بسبب الإلتزام بكافة التعليمات ومكافحة العدوى، ويتم إخراج المصابين من الغرف يومياً للتريض ويقوم العمال بتطهير الغرف تماماً وإزالة المخلفات، ويومياً يتم تقديم محاضرة للمرضى عن كيفية مكافحة العدوى.

 


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