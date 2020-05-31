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مدير مستشفيات الأقصر يعلن استعداده لمتابعة حالات العزل المنزلى لكورونا

الأحد، 31 مايو 2020 12:00 م
مدير مستشفيات الأقصر يعلن استعداده لمتابعة حالات العزل المنزلى لكورونا الدكتور خلف عمر مدير إدارة المستشفيات بمحافظة الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الدكتور خلف عمر مدير إدارة المستشفيات بمحافظة الأقصر، ومدير مستشفى الأقصر العام، وأخصائي الحميات بمستشفيات الأقصر، عن إستعداده لمتابعة حالات المصابة بكورونا والمقرر لها العزل المنزلى، وذلك عن طريق الإشاعات والتحاليل ووصف العلاج اللازم لهم، وطرق الوقاية أولاً بأول لخدمتهم خلال فترة العزل المنزلى.

وأضاف الدكتور خلف عمر عبر بيان على صفحته على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" عن تلك المبادرة التى بدأها بنفسه وطلب من جميع الأطباء الحذو حذوه لدعم المصابين المعزولين بمنازلهم، قائلاً: "نظراً لكثرة وإنتشار حالات فيروس كورونا وصعوبة توفير أماكن للعزل بالمستشفيات، أنا مستعد بإذن الله أن أتابع أى حالة كورونا معزولة فى البيت عن طريق عرض الإشاعات والتحاليل ووصف العلاج وطرق الوقاية، وكيفية التعامل معها في أي وقت وذلك عن طريق الماسنجر أو الواتس آب، وأتمنى من زملائي الأعزاء أن يتبنوا الفكره لمساعدة أهالينا، وأسأل الله العظيم أن يرفع عنا الوباء والبلاء".

كان قد عقد الدكتور خلف عمر مدير مستشفى الأقصر العام، بحضور الدكتور بكرى عبد الستار مدير مستشفيات العزل بصحة الأقصر، إجتماعا مع الأطقم الطبية من رجال الجيش الأبيض بالمستشفى لمناقشة بعض الأمور الهامة لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، ببدء عمليات فحص حالات الإشتباه وإستقبال المرضى لفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، مؤكداً أن المستشفى بدأت في فحص حالات الإشتباه وإستقبال المرضى وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكياً مع إجراء تحليل صورة الدم وأشعة الصدر، ومن ثم يتم تطبيق تعريف الحالة، حيث أن المرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى، أما المرضى الذين ينطبق عليهم تعريف الحالة، سيُجرى لهم مسحة إختبار فيروس "كورونا" المستجد، ويتم إجراء تقييم مبدئي للحالات، أما الحالات البسيطة سيصرف علاج للأعراض مع الانتظار بالمنزل لحين ظهور النتيجة، والحالات المتوسطة فما أعلى، سيُحجز المريض بالمستشفى لحين ظهور النتيجة.

الدكتور خلف عمر
الدكتور خلف عمر

 


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