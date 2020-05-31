اليوم السابع
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مدير "الصحة العالمية": التبغ من أكبر التهديدات للصحة العامة على الإطلاق

الأحد، 31 مايو 2020 05:42 م
مدير "الصحة العالمية": التبغ من أكبر التهديدات للصحة العامة على الإطلاق تيدروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية
ريهام عبد الله

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أكد الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أن التبغ يمثل أكبر التهديدات للصحة العامة، مستنكرا استهدافه  الشباب بشكل متزايد.

وقال مدير منظمة الصحة العالمية فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"يعتبر التبغ من أكبر التهديدات للصحة العامة على الإطلاق! ويستهدف بشكل متزايد الشباب في محاولة لاستبدال 8 ملايين شخص الذين يقتلهم التبغ كل عام، وتدعو منظمة الصحة العالمية الجميع للتكلم، لفضح التبغ".

تيدروس أدهانوم
تيدروس أدهانوم

 

وفى سياق متصل بث المكتب الإقليمي للصحة العالمية بالشرق الأوسط عبر حسابة الرسمى على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، فيديو للتوعية بمخاطر التبغ في اليوم العالمي لمكافحة التبغ المقرر اليوم الأحد 31 مايو.

ومن جانبه أوضح الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق الأوسط، في رسالته المصورة "أن الشباب مستهدفون منذ سنوات طويلة بمنتجات التبغ التقليدية، وهم اليوم هدف رئيسي لمنتجات نيكوتين جديدة مثل السجائر الإلكترونية. وأياً كان نوع منتجات التدخين أو السجائر الإلكترونية التي تستخدمونها، مؤكدا لا شيء منها آمن".


التبغ

الصحة العالمية

منظمة الصحة العالمية

تيدروس ادهانوم

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