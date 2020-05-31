اليوم السابع
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محمد نصر الدين مساعدا لوزير الاتصالات للبنية المعلوماتية الدولية

الأحد، 31 مايو 2020 02:18 م
محمد نصر الدين مساعدا لوزير الاتصالات للبنية المعلوماتية الدولية محمد نصر الدين
كتبت هبة السيد

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أصدر الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قراراً بتولى المهندس محمد نصر الدين محمد على العمل كمساعد لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية المعلوماتية الدولية لمدة عام على أن يختص بالعمل على دعم خطة الوزارة فى تعظيم عائدات الدولة من البنية التحتية للاتصالات الدولية ومن استثمارات الدولة فى شركات الاتصالات العاملة بجمهورية مصر العربية، ودعم استراتيجيات الوزارة المختلفة من تطوير وتأمين البنية التحتية للاتصالات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطن، بالإضافة الى اعداد خطة العمل ودراسات الجدوى لجذب مراكز البيانات العملاقة ومراكز تبادل حركة الانترنت والتنسيق مع الجهات المعنية لوضع الأطر المثلى وما يتطلبه ذلك من تشريعات.
 
كما يختص المهندس محمد نصر الدين بمهام العمل على انجاز استراتيجية الدولة متمثلة فى وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات باستهداف تحويل مصر الى ممر رقمى عالمى للبيانات ومصدر جذب واستضافة أكبر مراكز البيانات العملاقة والحفاظ على وضع مصر الاستراتيجى كممر آمن للكابلات البحرية، والعمل على تعظيم دور الدولة إقليميا وعالميا فى مجال الاتصالات الدولية عن طريق دعم امتداد الشبكة الدولية الى الدول المجاورة والصديقة بالتكامل مع استراتيجية الممر الرقمى لسائر دول الإقليم من مراكز البيانات ومراكز تبادل حركة الانترنت.
 
هذا ويمتلك المهندس محمد نصر الدين خبرة تمتد إلى 19 عامًا من العمل فى مجال الاتصالات مع خبرة كبيرة فى استثمارات وتطوير وتشغيل أنظمة الكابلات البحرية وشبكات الاتصالات الدولية والإنترنت.
 
كما يمتلك المهندس محمد نصر الدين سابقة اعمال متعددة فى إدارة البرامج والمشاريع الدولية؛ حيث كان يشغل منصب نائب الرئيس التنفيذى للبنية التحتية العالمية للكابلات البحرية بشركة PCCW Global وهى الذراع العالمى لشركة هونج كونج تليكوم، وقد قاد الفريق المسئول عن التخطيط لكابلات بحرية جـديدة ودراسات الجدوى والدراسات الاستثمارية والاستراتيجية لتلك الكابلات.
 
كما شغل ايضا منصب نائب الرئيس التنفيذى لابتكارات وتخطيط وإدارة الكابلات البحرية وأيضا نائب الرئيس لتطوير الكابلات البحرية لأفريقيا والشرق الأوسط واوروبا بشركة PCCW GLOBAL.
 
وكان المهندس  محمد نصر الدين من ابناء قطاع الاتصالات بجمهورية مصر العربية، حيث تدرج بعدة مناصب بالشركة المصرية للاتصالات حتى ترأس وحدة اعمال الدولى فى عام 2014 قبل التحاقه بشركة PCCW Global عام 2016، وقام خلال تلك الفترة بعـدة مبادرات فى انظمة الكابلات البحرية مما ساهم فى تعظيم ايرادات الدولة والاستفادة من الوضع الاستراتيجى لجمهورية مصر العربية كممر للكابلات البحرية العابرة.
 
يذكر أن المهندس  محمد نصر الدين شارك كمتحدث عن الشركات التى عمل بها فى اغلب المؤتمرات الـدولية للاتصالات والكابلات البحرية، وقدم عدة اوراق عمل فيما يخص الكابلات البحرية، وهو خريج كلية الهندسة – جامعة الأزهر عام 2001، وحصل على ماجستير إدارة الأعمال من كلية التجاره الدولية الاسكندنافية عام 2013.

محمد نصر الدين

وزير الاتصالات

البنية المعلوماتية الدولية

مساعد الوزير

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