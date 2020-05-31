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محمد بن راشد: دخلنا مرحلة جديدة كل شخص فيها مسؤول

الأحد، 31 مايو 2020 10:08 م
محمد بن راشد: دخلنا مرحلة جديدة كل شخص فيها مسؤول الشيخ محمد بن راشد
وكالات

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ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، اليوم اجتماعاً لمجلس الوزراء مع أول يوم لعودة موظفى الحكومة لمقراتهم.

وقال بن راشد في تغريدة نشرها عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "دخلنا مرحلة جديدة.. مرحلة عودة الحياة الاقتصادية التدريجية.. كل شخص فيها مسؤول.. وكل المؤسسات والقطاعات مشاركة في حماية أفراده.. ستبقى الصحة أولوية ومسؤولية.. وإرجاع عجلة الاقتصاد استراتيجية وضرورية".

وأضاف : "نقول للجميع.. الحياة مستمرة.. والإنجاز متواصل.. والتجربة جعلتنا أقوى وأفضل وأسرع.. والقادم يحتاج منا لروح جديدة.. وتفكير مختلف.. وأسلوب عمل أكثر مرونة وذكاء.

وختم سياق تغريداته بالقول: "ناقشنا في اجتماعنا اليوم إجراءات عودة الموظفين.. وآليات عمل الحكومة مستقبلاً.. وشكلنا فريقاً لتطوير الخدمات القضائية الذكية بشكل كامل تقنياً وتشريعياً.. وفريقاً لدراسة الثقافة المجتمعية التي يحتاجها مجتمعنا للمرحلة القادمة.. وسياسة لأتمتة العمل الحكومي وتوفير نفقاته المستقبلية".     


الامارات

دبى

كورونا

محمد بن راشد

وزراء الامارات

حاكم دبى

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