اليوم السابع
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محتج أمريكى يعرض حياته للخطر ويعتلى سيارة عسكرية فى مظاهرة بـ مينيسوتا

الأحد، 31 مايو 2020 03:39 م
محتج أمريكى يعرض حياته للخطر ويعتلى سيارة عسكرية فى مظاهرة بـ مينيسوتا محتج اسود يشتبك مع عسكريون امريكيون
كتب محمد شعلان

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اعترض محتج أمريكى من أصول أفريقية الطريق أمام سيارة سوداء ضخمة يحتمل أن تكون لمسئول حكومى فى ولاية مينيسوتا الأمريكية، وذلك أثناء تظاهرة احتجاجا على مقتل جورج فلويد بعد اعتقاله في مدينة منيابوليس، فتدخل عسكريون من الحرس الوطني لمحاولة إبعاد المحتج الأمريكي عن السيارة لكنه ظل بض دقائق أمام السيارة ويمنع حركتها.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لاعتراض المحتج للسيارة التي يعتقد أنها حكومية حتى تم حمله من قبل العسكريين بعيدا عن السيارة، ما أدى إلى تشابكه مع الحرس الوطني، ثم حاول العسكريون الانصراف واستقلال سيارتهم إلا أن المحتج ذى الأصول الأفريقية اعتلى سقف السيارة وظل ممسكا بها حتى تحرك معها، ونقلت تفاصيل الفيديو وكالة سبوتنيك.

محتج اسود يشتبك مع عسكريون امريكيون
محتج اسود يشتبك مع عسكريون امريكيون

 

محتج امريكي يعتلى السيارة
محتج امريكي يعتلى السيارة

وتشهد شوارع الولايات المتحدة الامريكية، لليوم الثاني على التوالي، مظاهرات ومسيرات احتجاجية واسعة على خلفية مقتل الشاب صاحب الأصول الافريقية جورج فلويد على يد أحد ضباط ورجال الشرطة في مدينة مينيابوليس التابعة لولاية مينيسوتا الأمريكية.

وعلى مدار الساعات الأخيرة الماضية، شهدت الشوارع الأمريكية عمليات فوضى وذعر كثيرة وانتقلت الاحتجاجات إلى شواع لوس أنجلوس ونيويورك في ظل تكثيف أمنى كبير من رجال الشرطة الأمريكية لفرض السيطرة من جديد.

وكانت قد سيطرت أعمال الشغب والنهب والسلب على عدة مدن أمريكية، بعدما تحولت موجة احتجاجات سلمية خرجت قبل أيام للتنديد بمقتل الشاب الأمريكى من أصول أفريقية جورج فلويد، إلى تجمعات تثير الفوضى فى الشوارع الأمريكية يتخللها اشتباكات عنيفة مع الشرطة، إضافة إلى تحطيم واجهات المحال التجارية الكبرى وسرقة محتوياتها.

ومع تصاعد المواجهات العنيفة بين المحتجين على مقتل الشاب الأسود، ورجال الشرطة، استغل مثيرو الشغب الفرصة واقتحموا المحال التجارية الكبرى والهايبر ماركت لنهب الأجهزة والسلع والملابس، حيث أظهرت مقاطع فيديو متداولة عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، اقتحام ونهب متاجر Prada  وLouis Vuitton  و  Dior و Apple، كذلك تحطيم عدد من السيارات فى المعروضة فى متجر لمرسيدس بينز.

إضافة إلى هذا اقتحم العشرات محلات الهايبر ماركت ونهبوا الأجهزة الكهربائية والسلع الغذائية وكل ما تطاله أيديهم، ولم يكتفوا بالسلب والنهب فقط، بل خلفوا ورائهم الدمار والخراب أيضًا، بتحطيم الأرف وكشافات الإنارة وأجهزة الكمبيوتر والواجهات الزجاجية، كما أشعلوا النيران فى بعض المبانى التى انهارت بالكامل إثر الحرائق الهائلة التى شبت بها دون أن تتمكن سيارات الإطفاء من التوجه لها للسيطرة عليها.


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