اليوم السابع
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محافظ قنا يلتقى أعضاء مبادرة خدمية لمناقشة الأهداف وآلية تطبيقها

الأحد، 31 مايو 2020 08:58 م
محافظ قنا يلتقى أعضاء مبادرة خدمية لمناقشة الأهداف وآلية تطبيقها محافظ قنا يلتقي بأعضاء مبادرة "بيتك شركتك"
قنا- فريق المحافظات

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التقى اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، أعضاء مبادرة خدمية لمناقشة أهداف المبادرة وآلية تطبيقها بالمحافظة، وذلك بحضور الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والمحاسب كمال شلبى السكرتير العام وأعضاء المبادرة ومسئولى التضامن الاجتماعى وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وممثلى عدد من مؤسسات المجتمع المدنى.

وأوضحت الدكتورة حنان محمد مؤسسة المبادرة خلال اللقاء، أن المبادرة تهدف إلى تحويل ثقافة المواطنين من الاستهلاك إلى الإنتاج من خلال توجيه وتشجيع بعض فئات المجتمع كشباب الخريجين والمرأة المعيلة والأرامل والمطلقات إلى إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر من داخل المنزل، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل هذه الفئات على بعض الحرف والصناعات البسيطة والمهارات الحديثة التى تمكنهم من العمل من داخل منازلهم، وذلك من خلال التعاون مع مديرية التضامن الاجتماعى ومؤسسات المجتمع المدنى وجهاز تنمى المشروعات المتوسطة الصغيرة ومتناهية الصغر .

من جانبه عبر محافظ قنا عن أعجابه بفكرة المبادرة واهدافها، وأشار إلى أن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة تلعب دورا مهما فى تحقيق التنمية المستدامة من خلال ترسيخ فكرة العمل الحر وتأتى فى نفس اتجاه رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، مؤكدا على دعم المحافظة الكامل لتلك المبادرة وتقديم كافة أوجه الدعم الممكنة لتحقيق أهدافها، بما يساهم ف توفير فرص عمل ودخل مناسب لهذه الفئات وتخفيض نسبة البطالة بالمحافظة .


محافظ قنا

أعضاء مبادرة بيتك شركتك

اللواء اشرف الداودى

القروض

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