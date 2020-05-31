محافظ قنا: استرداد 16 ألف متر من أراضى الدولة.. وإعدام 32 طن قمح

قنا فريق المحافظات

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بأن الوحدات المحلية بالمحافظة قامت اليوم بعدة حملات لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بالتنسيق مع وحدة استرداد أراضي أملاك الدولة بقنا وقوات الشرطة من مديرية أمن قنا أسفرت عن إزالة 192 حالة تعد.

يأتى ذلك في إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات علي أراضي املاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي خاصة مع من يستغلون إجراءات الدولة في التعامل مع فيروس كورونا المستجد ويقومون بارتكاب مخالفتهم من تعديات وبناء عشوائي .

وأوضح المهندس عمر عبد الباقي مدير وحدة استرداد أراضي املاك الدولة بقنا أن حملات الإزالة نجحت في إزالة 29 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمركزي قنا وقوص بمساحة 16 ألف و156 متر مربع ، بالإضافة إلي إزالة 138 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمراكز أبوتشت وفرشوط ودشنا وقنا وقفـط ونقادة بمساحة 7 افدنة و8 قراريط و15سهم، وإزالة 25 حالة مخالفة بناء عشوائي بمركزي دشنا ونقادة بمساحة 4043 متر مربع .

وأضاف أن إجمالي ما تم إزالته منذ بدء تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا وحتي الآن بمختلف مراكز ومدن المحافظة بلغ 458 حالة تعدي بالمباني علي أراضي أملاك الدولة بمساحة 305 ألف و842 متر مربع ، و56 حالة تعدي بالزراعة علي أملاك الدولة بمساحة 81 فدان و10 قراريط و23 سهم ، و1512 حالة تعدي بالبناء علي الأراضي الزراعية بمساحة 71 فدان و 20 قيراط و5 أسهم ، و 242 حالة مخالفة بناء عشوائي بمساحة 32 الف و466 متر مربع.

وأكد محافظ قنا عدم التهاون مع اي مخالفات وتطبيق القانون بكل شدة وحزم علي المخالفين، مشيرا إلي استمرار تنفيذ حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات ومخالفات البناء بمختلف مراكز وقري المحافظة، وأكد علي أنه سيتم تحويل المخالفات إلي النيابة في ظل قانون الطوارئ طبقا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وتعليمات وزير التنمية المحلية .

وعلى جانب آخر، صرح محافظ قنا بأنه تم إعدام 32 طن من الأقماح غير الصالحة للاستهلاك الآدمي كان من المقرر توريدها إلى صوامع الترامسة خلال الموسم الجاري تبيّن من خلال فحصها من قِبل اللجنة المختصة عدم مطابقتها للمواصفات وتم تحرير المحضرين رقم 3636 ورقم 3637 جنح مركز قنا للسيارات المحملة بذلك القمح .

وأضاف المحافظ أنه تم إحالة المحضرين للنيابة العامة والتي أصدرت بدورها قراراً بإعدام تلك الكمية لعدم صلاحيتها، وذلك من خلال لجنة مكونة من (ممثلان من هيئة البحوث الزراعية – رئيس مباحث التموين – مدير عام الرقابة التموينية ) وبحضور وكيل وزارة التموين بقنا.

وفي سياق متصل أشار محافظ قنا أنه تم اليوم توريد 4321 طن من محصول القمح للصوامع والشون بالمحافظة ليصبح إجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح منتصف أبريل الماضي وحتي الآن بلغ 163 ألف و701 طن ، مؤكدا علي متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

وأكد الداودي أنه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط .