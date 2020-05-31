محافظ شمال سيناء يؤكد على الاهتمام بأهالى منطقة وسط

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت اليوم محافظة شمال سيناء ، فى بيان لها، أن اللواء محمد عبد الفضيل شوشة ، محافظ شمال سيناء ، اكد على الاهتمام بأهالى منطقة وسط سيناء وتوفير كافة احتياجاتهم وتلبية مطالبهم فى شتى القطاعات .

وأشار المحافظ خلال لقاء جماهيرى بالمواطنين فى منطقة القسيمة بوسط سيناء، بحضور أحمد عبد الحليم، رئيس مركز ومدينة الحسنة، سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل ، جازى سعد عضو مجلس النواب وعدد من المشايخ والعواقل بالمنطقة، أنه يعى تماما مشاكل المواطنين وأنه يقوم بجولات فى القرى والتوابع بمختلف مدن المحافظة للوقوف على مشاكل المواطنين على أرض الواقع والعمل على حلها .

وجه المحافظ التحية إلى أبناء منطقة وسط سيناء بصفة عامة وأبناء منطقة القصيمة بصفة خاصة على الوقوف بجانب مؤسسات الدولة فى حربها ضد الإرهاب وضد الخارجين عن القانون ، مشيرًا إلى أن قبائل سيناء وخاصة قبائل وسط سيناء تاريخ مشرف على مر العصور.

وأستمع المحافظ إلى مطالب المواطنين فى شتى القطاعات وعلى رأسها مياه الشرب والرى والكهرباء والصحة والإسكان والتعمير والتربية والتعليم والتموين والطرق والاتصالات وغيرها من القطاعات الخدمية..مؤكدًا على أنها حقوق و ليست مطالب ، وأنه أعطى تعليماته للقيادات التنفيذية بتلبية احتياجات ومطالب المواطنين .

كما التقى المحافظ خلال جولته التفقدية بمنطقة وسط سيناء أهالى الشهداء والمصابين المدنيين جراء الأحداث التى شهدتها محافظة شمال سيناء فى منطقة القصيمة ، مقدمًا التحية والتقدير والشكر لهم .

وكان محافظ شمال سيناء ، اطلق أمس من قرية المنبطح بوسط سيناء إشارة بدء موسم حصاد القمح لأكثر من 11 ألف فدان بحضور قيادات تنفيذية ورموز وسط سيناء .

محافظ شمال سيناء مع أهالى منطقة القسيمة بوسط سيناء

محافظ شمال سيناء مع أهالى منطقة القسيمة بوسط سيناء

محافظ شمال سيناء مع أهالى منطقة القسيمة بوسط سيناء

محافظ شمال سيناء مع أهالى منطقة القسيمة بوسط سيناء

محافظ شمال سيناء مع أهالى منطقة القسيمة بوسط سيناء