محافظ شمال سيناء: منع دخول الموظفين والعاملين والمواطنين للديوان دون كمامة

شمال سيناء - محمد حسين

أصدر اليوم الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء قرارا بضرورة اتباع كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره فى ديوان عام المحافظة والإدارات التابعة . وأكد فى بيان له على منع الدخول إلى مبنى الديوان العام سواء من الموظفين والعاملين أو المواطنين المتعاملين إلا بارتداء الكمامة الواقية، والالتزام بقرارات الدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية مع مراعاة الحفاظ على تباعد المسافات واتخاذ جميع الإجراءات الوقائية والإحترازية والشخصية حفاظا على الصحة العامة، ولمنع انتشار الفيروس ووجه المحافظ الجهات المعنية بمراعاة الدقة والتشديد فى تطبيق ذلك وسرعة محاسبة المخالفين .

ومن جانبه، أكد العميد أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة على جاهزية البوابات الالكترونية لفحص الأفراد من العاملين والمتعاملين، مشيرا إلى وجود 3 بوابات للتعقيم فى مبنى ديوان عام محافظة شمال سيناء بالعريش، وأن تلك البوابات تقوم بتعقيم الأفراد أثناء الدخول إلى المبنى، وذلك فى مواجهة أزمة كورونا وحفاظا على العاملين والمتعاملين مع المبنى من الإصابة بفيروس كورونا .

وأعلن أن البوابات الثلاثة موزعة على مداخل مبنى الديوان العام للمحافظة حتى يمكن فحص جميع العاملين والمتعاملين مع المبنى وتعقيمهم مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع الاصابة أو انتشار الفيروس، وذلك طبقا لقرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التنمية المحلية فى هذا الشأن .

بدأت إدارات ديوان عام محافظة شمال سيناء ومجلس مدينة العريش ، اول اجراءات يوم عمل حكومى بتعقيم الموظفين قبل وصولهم لمكاتبهم.

وخضع كل موظف مقررًا تواجده بعمله اليوم فى هذه المقرات للمرور عبر بوابات التعقيم التى نصبت على ابوابها، كما خضع لهذا الإجراء كل من تردد على هذه المصالح من المواطنين .

وطالب اأهالى مدينة العريش بنشر مزيد من البوابات على أبواب كافة المقرات الحكومية والخاصة والبنوك ومكاتب البريد التى تشهد تردد المواطنين عليها .