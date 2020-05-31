محافظ سوهاج يوجه بتطهير وتعقيم منطقة شركة المطاحن استجابة للأهالى

وجه اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج بتطهير وتعقيم منطقة شركة المطاحن بشارع أسيوط سوهاج بحي شرق سوهاج، وتنظيم المواطنين أمام مقر الشركة ومنع التجمعات، حيث قام حي شرق سوهاج برش وتطهير المنطقة وتنظيم المواطنين المترددين على الشركة، جاء ذلك استجابه لطلبات الأهالي نظرا لتجمع عدد من المواطنين على مقر الشركة .
وقامت الوحدة المحلية لحي غرب سوهاج بالتعاون مع المرور برفع موقف سرفيس عشوائي بمنطقة الحويتي وسط كتلة سكنية استجابة لشكوى أهالي المنطقة، وتم القيام بحملة نظافة مكبرة بالمنطقة ورفع القمامة والمخلفات فور تحريك سيارات السرفيس، كما قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة سوهاج برفع القمامة والمخلفات بقرية أولاد عزاز استجابة لتضرر الأهالي وتمت إزالة أسباب الشكوى .
وتضرر بعض الأهالي بأحد الشوارع المتفرعة من شارع الجمهورية بسوهاج من طفح الصرف الصحي، وعلى الفور تم التواصل مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي وتم التعامل مع المشكلة وإزالة أسباب الشكوى .
الجدير بالذكر أن إدارة خدمة المواطنين بديوان عام المحافظة استقبلت عدد من الشكاوى المتنوعة خلال الأسبوعين الماضيين، وتستقبل المحافظة الشكاوى إلكترونيا عن طريق الموقع الإلكتروني لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg ومن خلال الاتصال بالخط الساخن 16528، أو إرسال الشكاوى من خلال الواتس آب الخاص بإدارة خدمة المواطنين ٠١٢٢٥٤٨٧٧٣٣ ــ و من خلال صندوق الشكاوى المثبت أمام بوابة ديوان عام المحافظة، ومن خلال أيضا مبادرة " صوتك مسموع" 15330ـ واتس 01150606783
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