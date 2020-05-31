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محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.35٪

الأحد، 31 مايو 2020 01:57 م
محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 99.35٪ محافظ دمياط تعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية
دمياط معتز الشربينى

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اعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الأحد نتيجة الشهادة الاعدادية للعام الدراسى 2019/2020 بنسبة نجاح 99.35٪، وبلغ عدد المقيدين 25857 طالب وطالبة نجح منهم 25688، مقدمة التهنئة لجميع الأوائل والناجحين هذا العام مع تمنياته لهم بالتفوق الدائم.

 

كما اعتمدت خلال لقائها عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط، نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع والمكفوفين والشهادة الإعدادية المهنية بنسبة نجاح 100٪، مقدمة أصدق التهانى لأبنائها من الطلبة والطالبات معربة عن أصدق امنياتها لهم بدوام التوفيق والسداد.

 

ومن جانبه، أكد عادل عثمان مدير مديرية التربية والتعليم بدمياط عن الاستعداد لعقد الامتحانات التكميلية تحريريًا لعدد 8طلاب تغيبوا عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بعذر قهرى ومقبول وذلك خلال الفترة المقبلة لافتا الى الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الإحترازية والتباعد للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

 

وعلى جانب آخر تناول اللقاء أيضاً الوقوف على تجهيزات لجان امتحانات الثانوية العامة و المقرر انعقادها بدءًا من 21 يونيو المقبل بالإضافة إلى أعمال تطهيرها وتعقيمها و كذلك عملية انتاج الكمامات الواقية التى تقوم بها عدد من المدارس الفنية بالمحافظة وفقاً للمواصفات التى أقرتها وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

 

 

 


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