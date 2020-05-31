محافظ بنى سويف يعلن تعافى 92 حالة بعزل المدينة الجامعية منذ افتتاحه

بنى سويف - أيمن لطفى

أشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، بالجهد المشرف الذى تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل أزمة فيروس كورونا ، مشيرا إلى أنه قد تم تشغيل مقر المدينة الجامعية ببنى سويف ، شرق النيل اعتبارا من 4 مايو الجارى "لاستقبال الحالات الايجابية لفيروس كورونا المستجد المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين وزارتى الصحة والسكان والتعليم العالى لتشغيل المدن الجامعية لاستقبال الحالات الثابت إيجابيتها لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19وحالتها مستقره ولا تحتاج لدخول المستشفيات .

جاء ذلك خلال ، مناقشته لتقرير مديرية الصحة ، والذى تضمن تعافى 4 حالات من فيروس كورونا وخروجهما من المدينة الجامعية ، والتى تم تخصيصها لاستقبال الحالات الثابت إيجابيتها للفيروس وحالتها مستقرة ولا تحتاج لدخول المستشفيات ، وبذلك يصل إجمالى من تعافى وغادر المدينة الجامعية 92 حالة "منذ تشغيلها" ضمن البروتوكول الموقع بين وزارتى الصحة والتعليم العالى لاستخدام المدن الجامعية فى هذا الغرض .

وأشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ، فى تصريحات اليوم الأحد إلى متابعة محافظ بنى سويف ، اللحظية لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا أنه تم الاستعداد مسبقا لتشغيل المدينة الجامعية ببنى سويف شرق النيل لاستقبال الحالات الإيجابية لفيروس كورونا المستجد ، المستقرة حالتها لحين التعافى التام والخروج عن طريق مديرية الصحة ، وذلك من خلال التنسيق مع الغرفة المركزية لوزارة الصحة المسئولة عن نقل الحالات الإيجابية للمستشفيات والمدن الجامعية (105)، مشيرا إلى أنه تم تجهيز الفرق والمستلزمات الطبية والأدوية وغيرها من التجهيزات الطبية اللازمة .

ونقل وكيل وزارة الصحة شكر وتقدير محافظ بنى سويف للدكتور أسامة أحمد عبد الفتاح مدير العزل بالمدينة الجامعية فى الفتره الحالية والفريق الطبى والتمريض والإداريين والخدمات المعاونة على أداء واجبهم تجاه المرضى .