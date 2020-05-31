اليوم السابع
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محافظ بنى سويف: نعمل على ضبط سوق الكمامات وبيعها بأسعار مناسبة

الأحد، 31 مايو 2020 08:48 م
محافظ بنى سويف: نعمل على ضبط سوق الكمامات وبيعها بأسعار مناسبة جانب من الاجتماع
بنى سويف أيمن لطفى

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يواصل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف جهوده لزيادة المعروض من الكمامات بأسعار مناسبة، وخاصة مع إلزام الحكومة للمواطنين بارتدائها بالأماكن والمرافق العامة والمصالح الحكومية وأماكن التجمعات، ضمن إجراءات الحكومة لتنفيذ خطة الدولة الشاملة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وناقش المحافظ اليوم مع مجموعة من شباب المجلس الاستشاري، وتمكين وتأهيل، ومجموعة شبابية أخرى، عدداً من المقترحات التى يمكن تنفيذها فى الفترة الحالية، بهدف توفير الكمامات بالشكل المطلوب،وبالأسعار المناسبة.

وذلك بحضور اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، وهند أحمد الأمين المساعد للمجلس الاستشارى، والدكتور جمال الدين على، عمر محمد أحمد، والمهندس مصطفى عاشور.

 وأوضح محافظ بنى سويف فى بيان أن المحافظة ترحب بكل جهد مخلص وتعاون مثمر لتوفير متطلبات الحماية والوقاية من فيروس كورونا ويدفع بجهود المحافظة للتيسير على المواطنين وتلبية احتياجتهم والحفاظ على سلامتهم وصحتهم، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك هو ضبط سوق الكمامات التى أصبحت من السلع الأساسية فى الفترة الحالية، من خلال التعاون مع الجهات التنفيذية المعنية والجمعيات الأهلية والقطاع الخاص والشباب والمجلس القومى للمرأة لتبنى مبادرات وخطوات عملية لزيادة المعروض من هذه السلعة الضرورية، لتحقيق التوازن المطلوب الذى يحافظ على سعرها مناسبا فى متناول جمهور المواطنين.

وتضمنت المقترحات المطروحة تشغيل بعض المشاغل المتوقفة حاليا لإنتاج الكمامات، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية وأصحابها، على أن يخضع المنتج للإشراف الفنى والصحى من مديرية الصحة، بجانب تصنيع كمامات القماش طبقا للمواصفات القياسية، وبذلك يتم إنتاج كميات كبيرة من هذه السلعة وطرحها بالسوق عبر منافذ موزعة بالقرى والمدن، ليحصل كل مواطن على احتياجاته من الكمامات المطابقة للموصفات وبأسعار مخفضة.

كما ناقش محافظ بنى سويف إمكانية تنفيذ مقترح تقدم به أحد الشباب، حيث قام بتقديم 5 نماذج مصنعة من أقنعة الوجه الفيس شيلد (face shield )، التى توفر الحماية والوقاية، ويتم توفيرها بأسعار مخفضة لتكفى القطعة الواحدة شهر كامل من الاستخدام،حيث شدد المحافظ على أن هذا المقترح سيتم بحثه فنيا وصحيا عن طريق الصحة،والوصول إلى المواصفات القياسية فى مثل تلك المستلزمات الوقائية.

 

 

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