محافظ المنيا يتفقد الشوارع لمتابعة التزام المواطنين بإجراءات حظر التنقل

المنيا - حسن عبد الغفار

تفقد اللواء أسامة القاضي ، محافظ المنيا ، عددا من الشوارع والأحياء بمدينة المنيا ، لمتابعة الالتزام بالقرارات والإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ، والتى وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين ، وكذلك مستوى النظافة العامة ، مشددا على المتابعة المستمرة للاطمئنان على الالتزام التام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء الخاصة بغلق المحال التجارية وحظر التنقل حفاظا على صحة المواطنين .

رافق المحافظ، خلال جولته، نائبه الدكتور محمد محمود أبوزيد ، ومحمد سيد، رئيس مدينة المنيا، وشملت الجولة شارع سكة تلة وعزبة الخشابة، وطريق مصر أسوان الزراعي، وميدان بالاس وشارع عدنان المالكي .

أشاد المحافظ خلال الجولة بالتزام المواطنين واستجابتهم لقرارات الدولة التى تهدف الى الحفاظ على سلامتهم وصحتهم.

كما تفقد محافظ المنيا عددا من الصيدليات ومحال بيع المواد الغذائية للتأكد من ضبط الأسعار وعدم وجود نقص فى احتياجات المواطنين والمستلزمات الطبية والوقائية ، مشددا على جميع العاملين فى الصيدليات ومحال المواد الغذائية بارتداء الكمامات حفاظا على سلامتهم .

وشدد المحافظ خلال الجولة على اتخاذ التدابير اللازمة لإحكام السيطرة على الأسواق والرقابة الدائمة لها، للتأكد من توافر السلع بصورة كافية لسد احتياجات المواطنين ومنع استغلالهم، إضافة إلى حظر إقامة الأسواق الاسبوعية للباعة لمنع التجمعات ومواجهة أى مخالفات بكل حزم وتطبيق العقوبات الرادعة وفقا للقانون.

كما وجه المحافظ بتكثيف حملات رفع الإشغالات، وأعمال النظافة والتطهير خلال ساعات حظر التنقل، مع التطبيق الشامل لكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد.

كما أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن جميع الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة ، مستمرة فى تنفيذ إزالة كافة اشكال التعديات على الأرضى الزراعية وأملاك الدولة ، وإيقاف أعمال المبانى بدون ترخيص والمخالفة لقانون 119 لسنة 2008، وإزالة التعديات على أملاك الدولة بصفة الزراعة بدون الحصول على رخصة تقنين لتلك الأراضي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أعلن المحافظ أن الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة نجحت أمس السبت فى إزالة 43 حالة، منها 4 حالات تعد بالبناء المخالف لأحكام قانون 119 لسنه 2008 على مساحة 380 متر مربع، و 24 حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية الخاصة على مساحة 2506 متر مربع، و 15 حالة تعد بالبناء على أراضى أملاك دولة على مساحة 600 متر مربع، ليصل إجمالى حالات الإزالات الزراعية، والمبانى، خلال الفترة من 25 مارس الماضى، وحتى أمس السبت 812 حالة على الأراضى الزراعية بمساحة 3925 فدان و18 قيراط و8 سهم، و 3080 حالة إزالة مبانى بمساحة 427941 متر مربع.

كلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المحافظة، بتكثيف تنفيذ عمليات الازالة للمبانى على الأراضى الزراعية واملاك الدولة، بالتنسيق مع أجهزة الامن، والتصدى بكل حسم مع المخالفين، مشدداً على ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية وتضافر الجهود وخاصة فى الفترة الراهنة، مشيراً أن المحافظة تسخر كل جهودها للخروج بالوطن من هذه الازمة.

من ناحية أخرى، أكد العقيد محمد صلاح ابوكريشة رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أنه فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتنفيذاً للتعليمات الواردة من وزارة التنمية المحلية لأعمال تنفيذ خطة لتطهير وتعقيم مشددة قامت الوحدات القروية بقرية اتليدم وابيوها بأعمال التطهير والرش وكذلك تم تطهير وتعقيم المنشآت و المصالح الحكومية والخدمية والدينية والمدارس بالقرى وجميع الشوارع الرئيسية و الجانبية بالقرى.

وأصدر رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس فى جميع القطاعات وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدى باستمرار مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس فى كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التى يجب إتباعها تجنبا للإصابة.

كما تفقد أعمال دهان النيوجرسى بطريق مصر أسوان الزراعى بداية من قرية اتليدم حتى قرية سفاى مركز ابوقرقاص.

وشدد على جميع الوحدات المحلية القروية بضرورة تكثيف حملات والنظافة والتجميل ورفع كفاءة الشوارع وتركيب كشافات الإنارة، وذلك فى إطار خطة الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص للارتقاء بمستوى النظافة بالشوارع والرئيسية والفرعية والعمل على راحة المواطنين.

بينما قامت اليوم الوحدة المحلية لقرية اتليدم بعمل حملة مكبرة لصيانة وإصلاح الأعمدة وشد الأسلاك على أعمدة الإنارة بالقرى وتم مواصلة أعمال الصيانة لأعمدة فى عدد كبير من القرية وقد تم أيضا المرور على جميع المناطق بالقرية حسب الخطة الزمنية المعدة لهذا الغرض .

و شدد رئيس المركز بالتنبية على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المختصه لعمل صيانة دورية للأعمدة وذلك حرصًا على إنارة الطريق للحد من الحوادث وتيسير الحركة المرورية للسيارات حفاظًا على حياة المواطنين .

كما وجه أيضا بضرورة إستئناف وتكثيف أعمال حملات النظافة العامة والتجميل ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة بمختلف قرى المركز ورفع وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق وفتح الحركة المرورية .

وأشار إلى استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أى مستجدات.



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية



إزالة التعديات على الأراضى الزراعية



جولة محافظ المنيا على الشوارع والمحال



جولة محافظ المنيا على الشوارع والمحال