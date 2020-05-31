محافظ المنوفية: سحب 86 رخصة قيادة لسائقى السيارات لعدم ارتداء الكمامات

المنوفية - محمد فتحى

كشف اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، عن سحب 86 رخصة قيادة لسائقى السيارات بكافة الطرق بنطاق المحافظة، وذلك لعدم التزامهم بارتداء الكمامات، ولمخالفتهم قرارات مجلس الوزراء، وعدم تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وأوضح مدير إدارة المرور بالمنوفية ، بأنه تم سحب 86 رخصة قيادة سيارة من خلال الحملات المرورية المكثفة التى شنتها الإدارة على كافة الطرق بنطاق المحافظة ، للتأكد من التزام سائقى المركبات وجميع الركاب بإرتداء الكمامات .

ومن جانبه شدد محافظ المنوفية ، على رؤساء الوحدات المحلية ومدير مشروع المواقف ، بالمتابعة الدورية للمواقف للتأكد من إستمرار تنفيذ الإجراءات الوقائية التى اتخذتها المحافظة لمجابهة إنتشار الفيروس ، مؤكداً على قيام لجان من التفتيش والمتابعة بالمرور على المواقف لمتابعة تنفيذ القرار وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين بالتنسيق مع الجهات الأمنية ، مشدداً على ضرورة إنتظام عمليات التطهير والتعقيم بمختلف مواقف سيارات الأجرة بمراكز ومدن وقرى المحافظة للحدمن نقل العدوى بين المواطنين .

من الجدير بالذكر أن محافظ المنوفية كان له السبق فى اصدار قرارت بالتزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات ، وكذا المترددين على المصالح الحكومية وعدم تقديم أى خدمة لغير الملتزمين بهذه الإجراءات حفاظا على صحة وسلا مة المواطنين .

وكان اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية ، قد وافق على غلق مركز للجراحة وجراحة المناظير بشبين الكوم وذلك لوجود عدة مخالفات فى أقسام (الطوارىء – الرعاية المركزة – جناح العمليات – وحدة المناظير – عيادة كشف الجراحة – غرفة النفايات الطبية الخطرة – التعقيم – المغسلة ) ، وذلك لمخالفته للقانون رقم 153 لسنة 2004 المعدل للقانون 51 لسنة 1981 والخاص بتنظيم العمل داخل المنشأت الطبية الخاصة والقرارات الوزارية المنفذة للقانون رقم 311 لسنة 2011 والكتاب الدورى رقم 22 لسنة 2003 .

كما وافق المحافظ على غلق مستشفى خاصة بمركز الشهداء لمدة اسبوع وذلك لعدم إتباع سياسة مكافحة العدوى وعدم الالتزام بالتعليمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وكذا وجود عدة مخالفات آخرى ، مشدداً على عدم تشغيل المنشأة الإ بعد التأكد من تلافى السلبيات والمخالفات المسببة للغلق ، وكذا غلق عيادة خاصة بمدينة الشهداء لإدارتها بدون ترخيص وعدم وجود عقد حرق النفايات الخطرة وذلك لحين تقديم مستندات الترخيص .

جاء ذلك بناءً على المذكرة المقدمة من مديرية الشئون الصحية (إدارة العلاج الحر ) حيث تلاحظ عدة مخالفات بتلك المنشآت الطبية وذلك من خلال المرور المشترك بين الإدارة المركزية للمؤسسات العلاجية غير الحكومية والتراخيص الطبية بوزارة الصحة وإدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بالمنوفية

هذا وقد شدد محافظ المنوفية على إستمرار تكثيف الحملات التفتيشية على المنشآت الطبية على مستوى المحافظة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين.