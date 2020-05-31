محافظ القليوبية يتفقد مواقف سيارات الأجرة للتأكد من التزام المواطنين بارتداء الكمامة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم، جولة تفقدية لعدد من مواقف السيارات العمومية والأقاليم بمدينة شبرا الخيمة، لمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، وإلزام المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات، حيث قام تفقد المحافظ مواقف المؤسسة وكلية الزراعة والزهور بحى غرب شبرا الخيمة وموقف مسطرد بحى شرق شبرا الخيمة.

وأوضحت المحافظ، أن الجولة جاءت لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي، وذلك ضمن سلسلة الإجراءات الاحترازية التي وضعتها الدولة اعتبارًا من اليوم بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل الأسواق والمنشآت العامة والخاصة والمصالح الحكومة والبنوك ووسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة.

ورافق المحافظ، خلال الجولة اللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد، ونجوى العشيري رئيس حي غرب شبرا الخيمة، والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة، ومدير إدارة المرور بالقليوبية ومدير ادارة المواقف والسرفيس.

وفي سياق متصل شدد المحافظ، على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة، حال عدم التزام السائق بارتداء الكمامة أو سمح للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات يأتي ذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد المحافظ، في بيان له أنه المحافظة تتابع جميع مواقف السيارات وخطوط سير السيارات لمتابعة تنفيذ الاجراءات، موجها رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومدير مواقف السيارات بالتنسيق مع رجال المرور، باستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية.

وتابع، بأنه تم التأكيد على إجراءات النظافة والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، تماشيًا مع سياسة التباعد الاجتماعي المقررة من مجلس الوزراء.

جولة محافظ القليوبية



خلال جولة المحافظة



متابعة إرتداء الكمامات



متابعة الكمامات