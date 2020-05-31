محافظ القاهرة يتفقد مواقف النقل العام ويشيد بالالتزام بارتداء الكمامات.. صور

كتب سيد الخلفاوى

واصل اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة جولاته لمتابعة تطبيق قرارات مجلس الوزراء الخاصة بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات الواقية داخل وسائل النقل العام والجماعي حفاظا على الصحة العامة حيث تفقد موقف الألف مسكن لسيارات السرفيس بعين شمس وموقف الخازندارة للنقل العام والجماعى بشبرا .

وأكد محافظ القاهرة أنه لاحظ خلال جولاته بالمواقف وجود إلتزام كبير من المواطنين والسائقين بارتداء الكمامات الأمر الذى يدل على وجود وعى كبير بينهم وتفهم بأن الإجراءات التى تتخذها الدولة تهدف للحفاظ عليهم .

وطالب محافظ القاهرة سائقى السيارات الأجرة بضرورة الاستمرار فى الالتزام بارتداء الكمامة الواقية وكذلك عدم السماح للمواطنين بركوب السيارة إلا بعد ارتدائها، مؤكداً على ضرورة قيامهم بتعقيم السيارات قبل تحركها من الموقف وبعد نزول الركاب حرصًا على الصحة العامة ولعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية .

وشدد محافظ القاهرة خلال الجولة على مسئولي المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المتتظرين دورهم في الركوب .

رافق المحافظ في جولته الدكتور حسام فوزى نائب المحافظ للمنطقة الشمالية والمهندس إبراهيم صابر نائب المحافظ للمنطقة الشرقية واللواء رزق على رئيس هيئة النقل العام بالقاهرة وعدد من مسئولي العاصمة .

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة وجه بسحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة التي لم يلتزم سائقيها بارتداء الكمامات الواقية أو في حال سماحهم للمواطنين بالركوب دون ارتداء الكمامات مع إيقاف خطوط السير لمدة شهر وتوقيع الغرامة المالية المقررة وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تقوم بها المحافظة للحد من انتشار فيروس كورونا .

وطالب محافظ القاهرة بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور القاهرة لرصد السيارات المخالفة للقرار واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها مشددًا على مسئولى المواقف بالتأكد من إجراءات النظافة والتهوية داخل السيارات وتوافر المسافات الملائمة بين المواطنين المنتظرين دورهم فى الركوب .