محافظ الغربية يقرر إلغاء افتتاح المشروعات حداداً على شهيد المحلة

الغربية - مصطفى عادل

قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، إلغاء افتتاح مشروعات الصرف الصحى والمقرر افتتاحها اليوم بمدينتى المحلة الكبرى وسمنود ، حداداً على روح شهيد المحلة الكبرى الشهيد العقيد أركان حرب "محمد إبراهيم فضل الله"، الذى استشهد إثر انفجار عبوه ناسفة بالتركمانية، بجبل المغارة بسيناء، جاء ذلك في بيان للمحافظ اليوم.

ووجه محافظ الغربية، بإرجاء جميع افتتاحات المشروعات التى نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية والموضوعة ضمن برنامج الافتتاحات .

وكان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، قد أعلن أمس السبت، عن تنفيذ 51 قرار إزالة لاسترداد أراضى أملاك الدولة وعدم استغلالها ، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات رئيس مجلس الوزراء .

أوضح محافظ الغربية، فى بيان، أنه تم تنفيذ حملة إزالة موسعة بالتنسيق مع قوات الأمن ، أسفرت عن تنفيذ 8 قرارات إزالة لتعديات على الأراضى الزراعية فى مركزى طنطا ، والمحلة الكبرى على مساحة 21 قيراط و 4 سهم ، و 4 قرارات إزالة لمخالفات بناء بحى اول وثان طنطا، على مساحة 880 متر .

كما أسفرت الحملة عن تنفيذ 39 قرار إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى مركز بسبون ومركز المحلة الكبرى بإجمالى مساحة 1526 متر ، شملت 11 حالة تعد أملاك الآثار ، و 19 حالة تعد على أملاك الري ، و 9 حالة تعد على أملاك نهر النيل .

من ناحيه أخرى أكد الدكتور طارق رحمى فى بيان له ، محافظ الغربية على التصدى بكل حزم وحسم لكافة أشكال التعديات على اراضى أملاك الدولة أو الأراضى الزراعية أو البناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، وتنفيذ قرارات مجلس الوزراء الصادرة بهذا الشأن .

وأوضح عادل داوود رئيس حى أول طنطا ، أنه تم إحالة 20 مخالفة بناء فى حى أول طنطا للنيابة العسكرية ، وذلك استمرارا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي ، محافظ الغربية باستمرار تنفيذ الحملات المكبرة لضبط البناء العشوائى المخالف للقانون .

وأضاف "داوود"، أنه تم إزالة فورية لدور تاسع علوى على مساحه 130 امتداد شارع النادى من السريع ، من خلال الحملة المكبرة التى تم تنفيذها اليوم بنطاق الحي.

من ناحيه اخرى أجرى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، جولة تفقدية، اليوم، رافقه خلالها الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، واللواء مهندس شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، لمعاينة الأعمال الجارى تنفيذها لتطوير كورنيش المرشحة .