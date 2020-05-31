محافظ الغربية يقدم العزاء لأسرة الشهيد محمد فضل الله.. والدته: ابنى مش خسارة فى مصر

الغربية مصطفى عادل

حرص الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ونائبه الدكتور أحمد عطا، على تقديم واجب العزاء لأسرة الشهيد البطل العقيد أركان حرب "محمد إبراهيم فضل الله والذى استشهد بسيناء.

والتقى محافظ الغربية ونائبه بوالدة الشهيد، والتى قالت: "ابنى مش خسارة فى مصر" ، معربة عن فخرها بنجلها الذى استشهد فى سبيل الوطن، وأنها راضية بقضاء الله وقدره، ووجهت الشكر للدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، والذى أطلق اسم الشهيد محمد إبراهيم فضل الله مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بمدينة المحلة الكبرى.

كما التقى محافظ الغربية ونائبه بزوجة الشهيد البطل، والتى قالت: "إن استشهاد زوجى البطل سيظل مصدر فخر لى ولأولاده ولجميع العائلة ووسام على صدورنا جميعا مهما مرت السنين"، بينما أعرب أولاد الشهيد عن سعادتهم باطلاق اسم والدهم على مدرسة صلاح الدين الرسمية للغات بمدينة المحلة الكبرى تكريما له وتخليدا لذكراه.

وأعرب "رحمي"، عن اعتزازه وفخره لما لمسه من حب لتراب الوطن من أم الشهيد وزوجته وأطفاله، مؤكدا لهم تقدير القيادة السياسية لشهدائنا الأبطال لتضحياتهم فى الدفاع عن الوطن وحماية أمنه واستقراره.

كان الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، قد قرر إلغاء افتتاح مشروعات الصرف الصحى والمقرر افتتاحها اليوم بمدينتى المحلة الكبرى وسمنود، حدادًا على روح شهيد المحلة الكبرى الشهيد العقيد أركان حرب "محمد إبراهيم فضل الله"، الذى استشهد إثر انفجار عبوة ناسفة بالتركمانية، بجبل المغارة بسيناء، جاء ذلك فى بيان للمحافظ اليوم.

ووجه محافظ الغربية، بإرجاء جميع افتتاحات المشروعات التى نفذتها المحافظة خلال الفترة الماضية والموضوعة ضمن برنامج الافتتاحات .