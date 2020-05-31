اليوم السابع
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محافظ الشرقية يكلف رئيس مدينة أولاد صقر بتكثيف حملات التعقييم

الأحد، 31 مايو 2020 10:25 ص
محافظ الشرقية يكلف رئيس مدينة أولاد صقر بتكثيف حملات التعقييم جولة محافظ الشرقية على المحلات
الشرقية - إيمان مهنى

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شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، على رئيس مدينة أولاد صقر ، بالتنسيق مع الجهات المعنية بإستمرار حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الحكومية والشوارع ومحطات السكة الحديد والمواقف لمواجهة فيروس كورونا وللحفاظ على صحة وسلامة المواطنين ، وتفعيل دور لجان المتابعة لرصد حالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والتصدى للمخالفات، وإزالتها فى المهد وتطبيق القانون على المخالفين.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة مساء أمس لمركز ومدينة أولاد صقر لمتابعة مدى إلتزام أصحاب المحال التجارية بتنفيذ قرار الغلق بدءًا من الساعة الخامسة مساء وحتى السادسة صباح اليوم التالى ، والتأكد من إلتزام المواطنين بحظر التجوال من الساعة الثامنة مساءا ، تنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة للحد من التجمعات ولمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامه المواطنين .

أشاد المحافظ بإلتزام أصحاب المحال التجارية بقرار الغلق طبقا للمواعيد المحددة ، وكذلك إلتزام المواطنين بحظر التجوال ، مؤكدا أن الهدف من قرار الغلق وحظر التجوال الحد من تجمعات المواطنين ورفع مستويات الوقاية لمواجهة تداعيات الفيروس والحد من إنتشاره .

وخلال جولته بشوارع المدينة اطمأن المحافظ على سير إنتظام عمل ورديات النظافة ، والتأكد من إرتداء العمال للكمامات والقفازات الواقية أثناء العمل حفاظا على صحتهم وسلامتهم، وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا .

ناشد المحافظ المواطنين بضرورة الإلتزام بالتعليمات وعدم النزول للشارع إلا للضرورة القصوى والوقوف صفا واحدا مع الأجهزة التنفيذية لمواجهة الفيروس، مؤكدا على ضرورة أن يتحمل كل منا مسؤلية الحفاظ على نفسه وأسرته للحد من إنتشار الفيروس والتغلب عليه.

ذلك بحضور اللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والمهندس محمد الصافى السكرتير العام المساعد .


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