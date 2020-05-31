محافظ الشرقية يضبط زفة فرح ويتخذ إجراءً قانونيًا ضد المعازيم

الشرقية – إيمان مهنى

ضبط الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، زفة فرح شعبي في ابوكبير ، في ساعة متأخرة من الليل بالمخالفة لمواعيد حظر التجوال و تعليمات فض التجمعات.

وأكد المحافظ لـ"اليوم السابع " ، انه خلال جولة ليلة شملت مراكز ابوكبير و كفر صقر و أولاد صقر ، لمتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية رصد زفة سيارات و علي الفور اتخاذ الإجراء القانوني ضد المعازيم و احالتهم للنيابة العسكرية و كذلك اسوة بفرح ضبط بالأمس في قرية سنهوت التابعة لمركز منيا القمح .

كانت الأجهزة التنفيذية بالشرقية ، فضت خلال الايام الماضية ، عدد من الأفراح ، في بلبيس فض ، فرح شعبي في شبرا النخلة به تجمع لعدد كبير من الأهالي مما شكل خطورة كبيرة عليهم ، و كذلك فض لفرح اخر بقريه ميت حمل التابعه للوحده المحلية بالعدلية ، بإخلاء فرح بقرية ميت معلا التابعه لوحدة البلاشون ، كما فض حفل خطوبة بقرية الرياض التابعة لمركز الزقازيق مقام بشوارع القرية الرئيسية .

كانت صدرت تعليمات بمنع التجمعات و اقامة حفلات الزفاف او تنظيم و أقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتي نهاية الازمة وذلك حرصا علي صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التي تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، أكد محافظ الشرقية علي رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطري و الادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

و التنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهي والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهي والنوادي الليلية والمراكز التجارية و المولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التي تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من الساعة الـ 8 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور ، و يسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التي تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

أكدت محافظة الشرقية ، علي أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .