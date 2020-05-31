اليوم السابع
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محافظ البحيرة: عزل رؤساء القرى المقصرين فى فض الأسواق لمواجهة كورونا.. صور

الأحد، 31 مايو 2020 09:55 م
محافظ البحيرة: عزل رؤساء القرى المقصرين فى فض الأسواق لمواجهة كورونا.. صور
البحيرة - ناصر جودة

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شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة على تكثيف جهود جميع الوحدات المحلية وزيادة حملات النظافة والتطهير والتعقيم بكافة المراكز والمدن والقرى لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

 

ووجه المحافظ إنذارا شديد اللهجة لرؤساء القرى بفض كافة الأسواق والسويقات وأى تجمعات للباعة الجائلين، مشيرا إلى أنه سيتم على الفور العزل من مهام عمله لمن يثبت تقصيره فى أداء المهام الموكلة إليه.

 

كما أكد محافظ البحيرة أنه جارى التنسيق مع احدى الشركات لتوفير الكمامات ذات الموصفات المطابقة للمعايير والاشتراطات باسعار التكلفة مع فتح منافذ بالمواقف وفى اكثر من مكان بكل مركز لطرحها للمواطنين مع مستلزمات التطهير والوقاية بأسعار مخفضة ودون هامش ربح.

 

جاء ذلك خلال رئاسته اجتماع لمتابعه تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها المحافظة للوقاية من فيروس كورونا المستجد بحضور  الدكتور نهال بلبع نائب المحافظ و حازم الأشمونى السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد ورؤساء الوحدات المحلية ومديرى الادارات المعنية.

 

 وأكد محافظ البحيرة خلال الإجتماع على  الضرب بيد من حديد فيما يخص التعديات على الأراضى املاك الدولة والاراضى الزراعيه وتكثيف حملات الإزالة وخاصة الإزالة فى المهد، مشددا على ان تكون الازالة كلية وحتى سطح الأرض لردع المخالفين واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالهم، مشيرا ان الازلات المكبرة والرادعة التى نفذتها المحافظة كان لها تأثير كبير على من تسول له نفسه بالشروع فى المخالفة.

 

كما تم التأكيد على تكثيف كافة الجهود وتفعيل لجان متابعة تنفيذ قانون رقم 17 الخاص بالتصالح فى مخالفات البناء والعمل على استرداد جميع الاراضى املاك الدولة من غير الجادين حفاظا على حق الشعب .

 

ووجه محافظ البحيرة بمراجعة اعمال الانارة والكهرباء والاعمدة على الطرق الرئيسيه والفرعية مع تكليف ادارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بمتابعة الإلتزام بتلك الأعمال خلال اسبوع، والتنسيق مع التفتيش الصيدلى والجهات المعنية فى تنفيذ حملات مكبرة على جميع الصيدليات واماكن المستلزمات الطبية للتاكد من توفر الكمامات والمستلزمات بالمواصفات والاسعار المقررة.

 

وكذلك التأكيد على تنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء الخاصه بإلزام جميع العاملين والمترددين على المحلات والأسواق والمنشآت الحكومية، أو المنشآت الخاصة أو البنوك وسائقى وركاب وسائل النقل الجماعية سواء العامة او الخاصة بارتداء الكمامات الواقية مع تطبيق الغرامة المقررة على المخالفين مع  استمرار غلق المقاهي، والكافيتريات، والكافيهات، والكازينوهات، وما يماثلها من المحال والمنشات التى ينطبق عليها قرار الغلق ومتابعة بدء حظر التحرك.

 

وشدد محافظ البحيرة على تكثيف حملات ازالة الاشغالات بجميع المراكز ورفعها على الفور لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على امن وسلامة المواطنين، والتواصل المستمر مع جميع المستشفيات والعمل على تلبية الاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع جهود المشاركة المجتمعية وتكثيف اعمال النظافة والتطهير فى محيطها الى جانب واستكمال الخطة الاستثمارية للمحافظة والتى تم الانتهاء منها بالكامل وكذا الدعم الاضافى بقيمة 147 مليون جنيه للخطة الاستثمارية والخطة العاجلة.

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