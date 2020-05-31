محافظ الأقصر: سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة حال عدم ارتداء الكمامة

الأقصر – أحمد مرعى

ٔنهى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، اليوم الأحد، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة، حيث رافق المحافظ خلال جولته اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد، واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، والمهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظة للمشروعات، والعميد طارق ألهم مدير إدارة المرور الاقصر، وشملت الجولة مجمع مواقف اسنا والعديسات و موقف البياضية.

وشدد المحافظ خلال جولته، على إستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكداً على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.

وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، واكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.

وكان قد واصل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولاته بمدينة إسنا لمتابعة العمل فى مواقف السيارات لمتابعة إرتداء الكمامات بين السائقين والركاب، ومستشفيات الحجر الصحى لخدمة مصابى كورونا، حيث تفقد المحافظ فى نهاية جولته مستشفى إسنا للحجر الصحى وإلتقى بالفريق الطبى بالمستشفى والتقط معهم صور تذكارية، وحثهم على مواصلة العمل لخدمة المصابين على مدار الساعة.