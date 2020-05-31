محافظ الأقصر: سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة حال عدم ارتداء الكمامة

ٔنهى المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، جولة تفقدية بعدد من مواقف سيارات الأجرة، اليوم الأحد، لمتابعة التزام السائقين والمواطنين، لقرار الدولة بارتداء الكمامات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المحافظة لمجابهة انتشار فيروس كورونا المستجد بنطاق المحافظة، حيث رافق المحافظ خلال جولته اللواء دكتور عماد أبو العزايم السكرتير العام المساعد، واللواء محمد صحصاح رئيس مدينة البياضية، والمهندس أسعد مصطفي مستشار المحافظة للمشروعات، والعميد طارق ألهم مدير إدارة المرور الاقصر، وشملت الجولة مجمع مواقف اسنا والعديسات و موقف البياضية.
وشدد المحافظ خلال جولته، على إستمرار تواجد لجان المتابعة بالمواقف والطرق الرئيسية لرصد السيارات المخالفة لقرار ارتداء السائقين والركاب الكمامة الواقية، وتوقيع الغرامات على المخالفين طبقاً للقانون، بالإضافة إلى التأكد من إجراءات النظافة والتطهير، والتهوية والمسافات الملائمة بين المواطنين قبل تسييرها، وذلك بالتنسيق مع الوحدات المحلية وإدارة المواقف والمرور، مؤكداً على سحب تراخيص سيارات السرفيس والأجرة في حال عدم التزام السائقين فيها بارتداء الكمامات أو في حال السماح للمواطنين بالركوب دون ارتدائها.
وناشد المحافظ، المواطنين وأصحاب السيارات الأجرة وسائقيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، والتي وضعتها الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، واكد على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحرك السيارة من الموقف وبعد نزول الركاب لعدم تعرضهم لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية.
وكان قد واصل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولاته بمدينة إسنا لمتابعة العمل فى مواقف السيارات لمتابعة إرتداء الكمامات بين السائقين والركاب، ومستشفيات الحجر الصحى لخدمة مصابى كورونا، حيث تفقد المحافظ فى نهاية جولته مستشفى إسنا للحجر الصحى وإلتقى بالفريق الطبى بالمستشفى والتقط معهم صور تذكارية، وحثهم على مواصلة العمل لخدمة المصابين على مدار الساعة.
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