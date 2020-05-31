اليوم السابع
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محافظ أسوان: 16 سيارة مخصصة لدفن المتوفين بفيروس كورونا .. صور

الأحد، 31 مايو 2020 06:47 م
محافظ أسوان: 16 سيارة مخصصة لدفن المتوفين بفيروس كورونا .. صور محافظ أسوان يتفقد سيارات دفن المتوفين بفيروس كورونا
أسوان - صلاح المسن

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تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم الأحد، السيارات المخصصة لنقل ودفن الموتى بفيروس كورونا، سواء التابعة لهيئة الإسعاف المصرية بإجمالى 4 سيارات أو التابعة للجمعيات الأهلية بإجمالى 12 سيارة.

وذلك تنفيذاً للقرارات والتوجيهات التى صدرت في الاجتماع الذى عقد نهاية الأسبوع الماضى لتوحيد جهود إدارة الأزمة لوضع آلية متكاملة تساهم فى خدمة المواطن والتعامل السريع والآمن والإنساني مع حالات الاشتباه والإصابة بفيروس كورونا المستجد.

رافقه خلالها الدكتور أحمد شعبان نائب المحافظ ، واللواء حازم عزت السكرتير العام للمحافظة، بجانب مديرى الإسعاف والتضامن الاجتماعى، وأيضاً رؤساء الجمعيات المسئولة.

وأكد محافظ أسوان في تصريحات صحفية، ضرورة اكتمال منظومة مواجهة هذه الجائحة من خلال تلاحم وتكاتف الجميع بما يساهم في بعث الطمأنينة لدى المواطنين بأنه سيتم التعامل السريع مع أى حالات طارئة بما يحافظ على سلامتهم وحمايتهم من انتشار المرض، بالإضافة إلى مراعاة الجانب الإنسانى بالحفاظ على آدمية وكرامة أى حالات وفاة بنقلها ودفنها تحت إشراف الطب الوقائى.

وأشار المحافظ إلى أن توجيهاته صدرت بالتنسيق بين الصحة والإسعاف والجمعيات الخيرية للتدخل بنقل ودفن المتوفين بإصابة كورونا من خلال التواصل مع الأطقم الصحية المتواجدة بغرفة العمليات الرئيسية على الخط الساخن 114 ، وأيضاً خطوط الواتس آب بأرقام 01149730943 ، و01278655167 ، و01091565955  ، وهو الذى يتزامن مع قيام الطب الوقائى بتدريب أحد العاملين أو أكثر داخل كل مستشفى على أعمال الغسل والتكفين لأى متوفى مصاب بالكورونا ، علاوة على مراجعة  وإصلاح العاطل منها سواء من خلال المحافظة أو المجتمع المدنى.

وأشاد اللواء أشرف عطية بالمشاركة المجتمعية الجادة والدور الإنسانى للمؤسسات والجمعيات النشيطة في هذه المرحلة الحرجة حيث سيتم تكريمها عرفاناً بهذا الدور البناء ، فضلاً عن المشاركة في نشر التوعية بين جموع الأهالى.

وأضاف المحافظ أن ذلك تواكب مع قيام بعض رجال الأعمال والمستثمرين بدعم خطة مواجهة كورونا بتوفير كمامات لتوزيعها مجاناً على المواطنين والعاملين في المنشآت الحكومية والقطاع الخاصى بشفافية ومصداقية ورقابة كاملة ، بجانب سعى المحافظة لشراء 100 ألف كمامة كدفعة أولى من القوات المسلحة لبيعها بنفس سعر الجملة من خلال الصيدليات الملتزمة وبإشراف نقابة الصيادلة للحيولة من وجود سوق سوداء من بعض التجار والصيدليات الغير ملتزمة ، وهو الذى سيتم مواجهته بمنتهى الحزم .

والجدير بالذكر أن لوحة الشرف للمؤسسات والجمعيات الخيرية المشاركة في نقل ودفن حالات الوفاة المصابة بكورونا تشمل جمعيات أبناء السمعانية بالبصيلية ، وتحفيظ القرآن الكريم بالشراونة بحرى بنطاق مركز إدفو ، بجانب جمعيات الدر وتنقالة ، والبرهان الخيرية بالدكة ، والسيالة والمحرقة ، وأبوهور الخيرية وكلابشة الخيرية  بنطاق مركز نصر النوبة ، علاوة على مؤسسة التوفيق الخيرية ، وجمعيات تنمية المجتمع بأبوسمبل السياحى ، ودفن الموتى بنطاق مدينة ومركز أسوان ، فضلاً عن جمعية تنمية المجتمع بالكالحين بنطاق مركز دراو .

 

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